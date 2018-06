Hayat Boumeddiene, die mutmaßliche Komplizin des Attentäters Amedy Coulibaly, hat Frankreich laut übereinstimmenden Medienberichten schon vor den Anschlägen in Paris verlassen. Boumeddiene sei am 2. Januar von Madrid nach Istanbul geflogen, berichtete zunächst die Zeitung Le Parisien unter Berufung auf türkische Nachrichtendienste. Sie sei in Begleitung eines Mannes gereist, der den Nachrichtendiensten bekannt ist. Am 8. Januar soll Boumeddiene demnach die Grenze von der Türkei nach Syrien überquert haben.



Ein türkischer Geheimdienstmitarbeiter bestätigte der Nachrichtenagentur AP, dass eine Hayat Boumeddiene am 2. Januar nach Istanbul geflogen sei. Von dort sei sie am 4. Januar nach Sanliurfa nahe der Grenze zu Syrien gereist und seitdem verschwunden.



Demnach wäre Boumeddiene weder bei den tödlichen Schüssen auf eine Polizistin im Süden von Paris am Donnerstag noch bei der tödlichen Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt am Freitag am Tatort gewesen. Boumeddiene war als mögliche Mittäterin der zwei Verbrechen ihres Lebenspartners Coulibaly gesucht worden. Die französische Polizei hatte mit Hochdruck nach ihr gefahndet und gewarnt, die 26-Jährige sei möglicherweise "bewaffnet und gefährlich".



Boumeddiene ist seit dem Jahr 2009 religiös mit Amedy Coulibaly verheiratet; gesetzlich wurde das Paar nie getraut, berichtet die Zeitung Le Monde. Coulibaly hatte am Freitag während einer Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt im Osten von Paris vermutlich vier Menschen getötet. Bei der Erstürmung des Geschäfts wurde der 32-Jährige von Spezialeinheiten der Polizei erschossen. Coulibaly soll bereits am Donnerstag – einen Tag nach dem Anschlag auf die Satirezeitung Charlie Hebdo mit zwölf Toten – in Montrouge südlich von Paris eine Polizistin erschossen und einen Mann schwer verletzt haben.



Boumeddiene stammt aus schwierigen familiären Verhältnissen. Ihre Mutter starb, als Hayat Boumeddiene sechs Jahre alt war, danach wuchsen sie und ihre sechs Geschwister unter staatlicher Obhut auf, da sich ihr Vater nicht um die Kinder kümmern konnte.

Über Hayat Boumeddienes Lebensstil gibt es widersprüchliche Aussagen. So berichtet etwa die Zeitung Le Monde, Boumeddiene sei streng religiös. Sie habe sich, wie aus einer früheren Polizeibefragung wegen Delikten ihres Lebensgefährten Amedy Coulibaly hervorgehe, von einem schwierigen und wilden Teenager in eine devote Ehefrau verwandelt.

Wegen des Schleiers verlor sie den Job

Nach Angaben der Zeitung Le Figaro hat Boumeddiene im Jahr 2009 angefangen, einen Ganzkörperschleier zu tragen. Ihre Arbeit als Kassiererin habe sie deshalb aufgeben müssen. Bald darauf, im Juli 2009, habe sie Amedy Coulibaly nach islamischem Recht geheiratet. An der Hochzeitszeremonie habe sie nicht teilgenommen, wie Le Monde unter Berufung auf Boumeddienes Polizeiaussagen aus dem Jahr 2010 berichtet, "weil im Islam die Frau nicht dazu verpflichtet ist, anwesend zu sein. Mein Vater hat mich vertreten".





Verschiedene Medien veröffentlichten ein Bild, das bei einem dieser Besuche entstanden ist: Boumeddiene, im Ganzkörperschleier, zielt mit einer Armbrust. Auf einem anderen Bild ist sie, ebenfalls bis auf die Augen verschleiert, zusammen mit Amedy Coulibaly zu sehen. Der Fernsehsender Al Arabiya zeigte dagegen ein Bild von Boumeddiene im knappen Bikini. Es könnte vor ihrer religiösen Wende im Jahr 2009 entstanden sein; allerdings zeigt es sie bereits an der Seite von Amedy Coulibaly.

Boumeddiene war religiöser als Coulibaly

Coulibaly soll sich von 2001 an während verschiedener Gefängnisaufenthalte radikalisiert haben. Aber offenbar war Boumeddiene viel religiöser als ihr Lebensgefährte. "Amedy ist nicht sehr religiös", sagte sie der Polizei im Jahr 2010 bei einer Befragung. "Er amüsiert sich gerne und so." Er sei nur etwa alle drei Wochen zum Gebet in die Moschee gegangen.

Während der Geiselnahme hatte Coulibaly mit dem Fernsehsender BFMTV telefoniert und gesagt, er sei Mitglied der Dschihadisten-Gruppe "Islamischer Staat" (IS) und habe seine Taten mit den Kouachi-Brüdern abgestimmt. Boumeddiene sei nicht im Supermarkt. "Nein, ich bin alleine. Meine Frau ist nicht da."





Boumeddiene stand offenbar in engem Kontakt zur Ehefrau von Chérif Kouachi, Izzana Hamyd. Das berichtet die Pariser Staatsanwaltschaft. Demnach haben die beiden Frauen im vergangenen Jahr "mehr als 500-mal" miteinander telefoniert. Die Verbindungsdaten und Mitschnitte werden nun ausgewertet, um die Rolle der beiden Frauen zu klären und mögliche weitere Komplizen ausfindig zu machen.