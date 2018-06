Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny hat angekündigt, sich nicht länger an die Auflagen seines Hausarrests zu halten. Nawalny, der an der Spitze von Massenprotesten gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin stand, schrieb in einem Blog, er habe eine elektronische Fessel entfernt, mit der sein Hausarrest überwacht wurde. Er fügte ein Bild der zerschnittenen Fessel hinzu. Auch auf Twitter veröffentlichte er das Bild mit dem Zusatz: "Über die Weigerung, sich weiter an den Hausarrest zu halten."

Der Oppositionelle war Ende Dezember zu dreieinhalb Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Sein Bruder Oleg muss eine gleich lange Strafe ohne Bewährung in einem Straflager absitzen. Schon einmal hat Nawalny nach dem Urteilsspruch den gegen ihn verhängten Hausarrest ignoriert und war zu einer Protestkundgebung erschienen. Polizisten nahmen ihn in der Moskauer Innenstadt fest und brachten ihn in seine Wohnung zurück.

Nawalny hatte 2011 die Massenproteste in Moskau und St. Petersburg gegen Putin mit angeführt, die sich gegen Korruption in der Regierung richteten. Im vergangenen Jahr war er zudem als Bürgermeisterkandidat in Moskau angetreten und hatte als Zweiter mit 27 Prozent der Stimmen überraschend gut abgeschnitten.