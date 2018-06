Der König ist tot – es lebe der König. Kaum war der verstorbene Abdullah, eingehüllt in ein beigefarbenes Leichentuch, auf dem Al-Od-Friedhof beerdigt, standen Männer bereits in langen Schlangen vor dem Palast in Riad an, um dem neuen Herrscher Salman bin Abdulasis zu gratulieren und Gefolgschaft zu schwören.

In den Fernsehbildern war im Hintergrund lächelnd auch der frisch ernannte erste Kronprinz Muqrin zu sehen, mit 69 Jahren der jüngste in der Reihe der noch lebenden Söhne von Staatsgründer Abdulasis al-Saud, der nun als nächster in der Reihe der künftigen Monarchen Saudi-Arabiens steht.

Gleichzeitig ordnete Salman erstmals den delikaten Übergang in die dritte Generation der Königsfamilie, indem er den 55-jährigen Mohammed bin Naif zum Vize-Kronprinzen ernannte. Bin Naif ist ein direkter Neffe des Königs sowie Innenminister des Landes. Er ist nicht nur für die harte Unterdrückung von Bürgerrechtlern und Bloggern verantwortlich, sondern auch für die Anti-Terror-Politik gegenüber Al-Kaida und dem "Islamischen Staat" sowie für den kompromisslosen Umgang mit der schiitischen Minderheit im Osten des Landes.

Seinen 28 Millionen Untertanen versprach der neue Herrscher in einer kurzen Fernsehansprache Kontinuität in der "richtigen Politik von Saudi-Arabien". Er versprach, die Nation gegen alle Gefahren zu schützen. Seinen Sohn Mohammed bin Salman ernannte er zum neuen Verteidigungsminister.

Der 79-jährige König gilt als vorsichtiger Mann, der kein Interesse hat, sich mit den mächtigen religiösen Autoritäten anzulegen, indem er beispielsweise die Frauenrechte energisch vorantreibt. Eine Reformpolitik dürfe nicht zu schnell und zu tief gehen, ansonsten drohe ein Aufstand des wahhabitisch-islamischen Klerus, pflegt er zu warnen.

Der 25. Sohn des Staatsgründers

Am 31. Dezember 1935 als 25. der 43 Söhne des Staatsgründers Abdulasis bin Saud geboren, erhielt Salman seine religiöse Ausbildung zunächst an der Schule der Prinzen in Riad, er studierte aber zugleich moderne Wissenschaften. Ab 1955 war er nahezu fünf Jahrzehnte Gouverneur der saudischen Hauptstadt und organisierte während des Ölbooms die rasante Entwicklung Riads von einer Oasenstadt mit 100.000 Einwohnern zu einer modernen Metropole. Ende der siebziger Jahre überschritt die Zahl der Einwohner erstmals die Millionenmarke, heute wohnen dort mehr als sieben Millionen Menschen.

Im November 2011 wurde Salman zum Verteidigungsminister berufen. Er füllte diesen Posten allerdings nur sehr sporadisch aus und überließ ihn überwiegend seinen Stellvertretern.

Stärker als sein Vorgänger Abdullah hat König Salman auch direkten Einfluss auf die Medien. Er und seine Söhne halten Anteile an der Tageszeitung Asharq al-Awsat, am Wirtschaftsblatt Al-Eqtisadiah sowie an dem TV-Sender Al-Arabiya. Salman ist dreimal verheiratet, hat eine Tochter und zwölf Söhne, von denen zwei in mittlerem Alter an Herzleiden starben.

Sohn Sultan bin Salman flog 1985 als erster arabischer Astronaut mit der US-Raumfähre Discovery ins All und ist heute Tourismusminister. Sohn Faisal bin Salman ist Gouverneur von Medina, er gilt als aufgeklärter Politiker und guter Verwalter. Sohn Khaled nimmt als Pilot an den Luftangriffen auf den "Islamischen Staat" in Irak und Syrien teil.

Das größte Fragezeichen hinter den neuen König jedoch ist seine Gesundheit. 2010 erlitt er einen Schlaganfall, seitdem kann er den linken Arm nicht mehr richtig bewegen. Einige seiner Gesprächspartner aus westlichen Ländern vermuten, dass er auch an beginnender Demenz leidet. Zu Beginn von Unterhaltungen wirke er noch konzentriert und präsent, doch dann würden seine Äußerungen flackernd und inkohärent.