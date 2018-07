Die ukrainische Armee hat einen Großangriff auf die Rebellen am Flughafen der Stadt Donezk begonnen, um in den vergangenen Wochen verlorenes Gelände zurückzuerobern. Militärsprecher Andrej Lysenko sagte, das Gebiet am stark zerstörten Flughafen sei wieder weitgehend unter Kontrolle der Regierungstruppen. Damit verlaufe die Front wieder entlang der Linie, die bei Abschluss des Minsker Abkommens Anfang September gegolten habe. Daher habe die ukrainische Armee mit ihrem Angriff auch nicht gegen die mit Russland und den Rebellen getroffene Vereinbarung verstoßen. Das Abkommen sieht unter anderem einen Waffenstillstand vor und soll den Weg zu einer friedlichen Lösung des Konflikts ebnen.



Der Flughafen ist durch die monatelangen Kämpfe stark zerstört und schon lange nicht mehr in Betrieb. Anders als in der Stadt Donezk selbst konnten sich die Regierungstruppen auf dem Gelände dort aber in den vergangenen Monaten behaupten. Zuletzt hatten jedoch die Rebellen auch hier immer mehr die Oberhand gewonnen.

Die Armee hatte am Samstag mithilfe von mindestens zehn Panzern einen Korridor schaffen können. Über diesen Weg kam Verstärkung, gleichzeitig wurden Opfer der Kämpfe fortgebracht. Bei den Gefechten soll es bis zu drei Tote und laut ukrainischen Medien etwa 20 Verletzte gegeben haben. Nach Darstellung der Separatisten starben auch mindestens zwei Zivilisten in der Kampfzone.

Nach Angaben von Bewohnern der ostukrainischen Stadt nahmen auch die Kämpfe in der Nähe von Wohngebieten zu. Prorussische Rebellen hätten aus Wohngebieten heraus Granaten abgefeuert. In mehreren Stadtvierteln kam das öffentliche Leben zum Erliegen. Öffentliche Verkehrsmittel stellten den Betrieb ein, Geschäfte blieben geschlossen.



Poroschenko verstärkt die Truppen

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hatte am Freitag angekündigt, die Truppen in der Ostukraine massiv zu verstärken. Ab kommender Woche sollen zudem bei einer Teilmobilmachung weitere 50.000 Ukrainer bewaffnet werden.

Nach Einschätzung von Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat sich die Lage in der Ostukraine ungeachtet einer vereinbarten Waffenruhe deutlich verschlechtert. Am Freitag war ein Anlauf für neue Friedensgespräche der Ukraine-Kontaktgruppe in der weißrussischen Hauptstadt Minsk fehlgeschlagen. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Bei den seit April andauernden Kämpfen starben bisher mehr als 4.700 Menschen. Hunderttausende sind auf der Flucht.