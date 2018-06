Im Kampf gegen prorussische Separatisten in der Ostukraine hat die Regierung in Kiew Prämien für ihre Soldaten eingeführt. Der Staat zahlt künftig etwa für ein zerstörtes Fahrzeug der Separatisten umgerechnet 600 Euro, heißt es in einem Beschluss der Regierung.

Soldaten der ukrainischen Armee klagen immer wieder, der finanziell angeschlagene Staat schulde ihnen den Sold. Nun soll es für jeden zerstörten Panzer eine Belohnung von 2.400 Euro geben, für jedes abgeschossene Kampfflugzeug gar 6.000 Euro. Zusätzlich will die Regierung den Soldaten für jeden Tag im Kampfeinsatz 50 Euro zahlen.



Im Bürgerkriegsgebiet berichteten beide Konfliktparteien erneut von gegenseitigem Beschuss in den vergangenen 24 Stunden. Die prorussischen Rebellen meldeten Fortschritte bei der Eroberung einer Stadt, die ein wichtiges Verbindungsstück zwischen Donezk und Luhansk ist. Ihr stellvertretender Kommandeur Eduard Bassurin teilte mit, Debalzewe sei unter Kontrolle gebracht. Die Umzingelung der Stadt selbst sei aber noch nicht abgeschlossen.



Separatisten umzingeln Debalzewe

Ein Sprecher der ukrainischen Truppen in den östlichen Kampfgebieten, Roman Turowez, bestätigte, überall an der 300 Kilometer langen Strecke werde gekämpft. "Debalzewe ist eine wichtige Bahnverbindung, ohne die es keine wirkliche Verbindung zwischen Donezk und Luhansk geben kann", sagte er.

Der ukrainische Militärsprecher Andrej Lyssenko betätigte, die Stadt sei von zwei Seiten abgeriegelt und werde mit Grad-Raketenwerfern beschossen. Von einer bevorstehenden Niederlage der Regierungstruppen könne aber nicht die Rede sein.



Bei den Kämpfen wurden in den vergangenen 24 Stunden elf Menschen in Donezk und Debalzewe getötet, teilten die Polizei in Debalzewe sowie ein ukrainischer Militärsprecher mit. In dem seit neun Monaten andauernden Konflikt wurden bereits mehr als 5.000 Menschen getötet.

Auf der Suche nach einer Lösung des Konflikts könnte es am Freitag zu einem nächsten Treffen im weißrussischen Minsk kommen. Das dortige Außenministerium teilte mit, Vertreter der Ukraine, Russlands und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) würden zu Gesprächen zusammenkommen. Der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko hatte die Separatisten im Osten des Landes zuvor zu raschen Gesprächen über einen Waffenstillstand aufgerufen. Diese wiederum hatten die Friedensgespräche in der vergangenen Woche für gescheitert erklärt.