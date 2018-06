In Ägypten wächst die Terrorgefahr. Am Wochenende starben 40 Menschen bei Anschlägen auf dem Nordsinai. Nun zielen die Gewalttäter offenbar auf die Ballungszentren am Nil und den Tourismus.



Am heutigen Dienstag explodierte im Berufsverkehr eine Bombe im Zentrum von Kairo, nahe dem Tahrir-Platz, niemand wurde verletzt. Hier war vor einer Woche die 33-jährige Demonstrantin Shaimaa Sabbagh bei einem Polizeieinsatz erschossen worden, ein Fall, der weltweit Schlagzeilen machte.



In Alexandria starb ein Mensch, zwei weitere wurden verletzt, als neben einem Polizeiposten ein Sprengsatz hochging. Bei einem weiteren Angriff schleuderte ein Unbekannter einen Molotow-Cocktail auf eine Straßenbahn im Stadtzentrum. Die Bahn sei komplett ausgebrannt, berichtete die Polizei. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Die Polizei griff nach eigenen Angaben einen 26 Jahre alten Anhänger der Muslimbrüder als mutmaßlichen Täter auf.



Auf dem Kairoer Flughafen entdeckte die Polizei zwei Bomben, eine lag in der Ankunftshalle von Terminal 3, wo Lufthansa und Egypt Air landen. Die andere konnte nahe einer Polizeistation auf dem Gelände entschärft werden. Bei den Sprengsätzen, die offenbar ferngezündet werden sollten, lag ein Zettel mit der Aufschrift "Warte auf uns im März". Nach Angaben der Behörden wurde der Flugbetrieb nicht unterbrochen.



Immer wieder findet die Polizei in Kairo selbstgebaute Sprengsätze, die in Autos und auf öffentlichen Plätzen versteckt wurden. In der größten Shopping Mall der Stadt wurden zwei Sprengsätze gefunden und entschärft, seitdem meiden die Kunden das City-Star-Einkaufszentrum. Auch in der Metro waren in den letzten Wochen mehrfach Blendgranaten hochgegangen, die Panik unter den Fahrgästen auslösten.

Ultimaten bei YouTube



Auf YouTube kursieren seit Tagen Ultimaten im Namen des "Islamischen Staates" an sämtliche Ausländer, internationale Organisationen und Botschaften, Ägypten umgehend zu verlassen.



Die Terroraktionen zielen offenbar auf eine Mitte März von der Regierung geplante internationale Investorenkonferenz in Scharm al-Scheich, auf der sich Ägypten anderthalb Jahre nach dem Sturz von Ex-Präsident Mohammed Mursi durch das Militär wieder als stabil und zukunftssicher präsentieren will. Die Terroristen wollen das Treffen, das bereits einmal verschoben wurde, offenbar stören oder verhindern.

Ägypten hat sich international tief in Misskredit gebracht, vor allem wegen der schrankenlosen Polizeiwillkür, zahlloser Folterberichte aus den überfüllten Gefängnissen sowie dem bizarren Agieren der Justiz. Erst Anfang der Woche bestätigte ein Gericht in Kairo 183 Todesurteile.

USA, Europäische Union und Bundesregierung kritisierten diese scharf. Die Bundesregierung ließ erklären, man habe "die klare Erwartung, dass das Urteil nicht vollzogen wird".