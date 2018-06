Interviews gibt Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sissi selten. Und wenn er einmal Journalisten zu sich in den Präsidentenpalast bittet, müssen diese ihre Aufnahmegeräte abgeben und die Antworten des Staatschefs von Hand mitschreiben. Kein Wunder: Mit seiner Stimme auf Tonbändern hat der Ex-Feldmarschall in jüngster Zeit schlechte Erfahrungen gemacht. Seit ein türkischer Satellitensender diese Woche zwei etwa ein Jahr alte Mitschnitte aus dem Zentrum der ägyptischen Macht veröffentlichte, in denen Al-Sissi die Golfstaaten verächtlich als "Halb-Staaten" verspottet und er unter dem Gelächter seiner Mitarbeiter erklärt, "die haben doch Geld wie Reis", droht dem bankrotten Ägypten damit weiterer politischer Ärger. Zumal nebenbei die Männer im Zimmer von Sissis Bürochef auch noch unflätig über die Mutter des Emirs von Katar lästern.



Hektisch versuchte der so düpierte Präsident, noch kurz vor dem Kairo-Besuch von Wladimir Putin, die Wogen bei den Emiren und Königen zu glätten, nachdem die üblichen Ausreden, das Ganze sei eine Verschwörung der Muslimbruderschaft oder eine digitale Intrige ausländischer Geheimdienste, nichts gefruchtet hatten.

Für den ägyptischen Herrscher steht viel auf dem Spiel. So hängt der Erfolg einer großen Investorenkonferenz Mitte März in Scharm al-Scheich vor allem von den Golfstaaten und ihren finanzkräftigen Geschäftsleuten ab. Im kommenden Sommer braucht Ägypten – wie schon 2014 – erneut milliardenschwere Tankerhilfe mit Benzin, Diesel und Gas, um einen Energiekollaps zu verhindern. Auch die geplanten Rüstungskäufe in Russland sollen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate finanzieren.



Der neue saudische König Salman ließ sich nach einem telefonischen Kotau Al-Sissis zwar auf ein Kommuniqué mit den üblichen Bruderschwüren zwischen arabischen Potentaten ein, doch der gewünschte Waffenscheck über 3,5 Milliarden Dollar blieb erst einmal aus.



Die Twitter-freudige Bevölkerung des Königreiches nahm im Gegensatz zu ihrem Herrscher kein Blatt vor den Mund. Die Hashtags Sissi verachtet den Golf und Sie haben Geld wie Reis waren die Twittertrends der Woche. Viele kritisierten die Äußerungen als "skandalös" und forderten, die Zahlungen an das "undankbare" und "unverschämte" Ägypten sofort zu stoppen. Der Mitschnitt auf der Website des in der Türkei operierenden Senders Mukameleen wurde mehrere Hunderttausend Mal geklickt.

Milliarden für Armee abgezweigt

Für die innere Lage Ägyptens ist vor allem brisant, dass Al-Sissi in der veröffentlichten Aufzeichnung fordert, zehn Milliarden Dollar der Hilfe aus Saudi-Arabien direkt auf die Konten der Armee abzuzweigen. "Wir brauchen zehn von Saudi-Arabien für das Armeekonto", ist der Feldmarschall zu hören. "Dann brauchen wir noch zehn von den Emiraten und zehn von Kuwait. Zusätzlich können sie auch ein paar Pfennige in der Zentralbank abwerfen, sodass man den Staatshaushalt 2014 fertig machen kann."

In einem zweiten Mitschnitt, der in der Nacht zu Freitag ausgestrahlt wurde, ist zudem die Rede davon, dass hundert Tonnen Arzneimittel, die Saudi-Arabien mit 16 Flugzeugen "für das ägyptische Volk" schickte, nicht an öffentliche Krankenhäusern ausgeliefert wurden, sondern in den Magazinen der Armee landeten. Auch drei mobile Hospitäler der Saudis blieben im Lager und wurden nie für die Bevölkerung bereitgestellt. Ein Plan, das wertvolle Geschenk mit Verspätung doch noch an das Gesundheitsministerium auszuhändigen, wurde verworfen. Dadurch werde nur der Verdacht geschürt, warum dies nicht früher geschehen sei, argumentierte Sissis Büroleiter.

Als erster nahm diese Woche der saudische Prinz Saud bin Saif al-Nasr, ein Enkel des Staatsgründers, kritische Stellung und forderte in einer Serie von Tweets, alle sollten vor Gericht gestellt werden, die den Putsch in Ägypten unterstützt hätten. Offen beschuldigte er den von König Salman kürzlich ausgetauschten Generalsekretär des Hofes, Khalid Tuwaijri, 20 Milliarden Dollar aus dem Staatshaushalt gestohlen und zwischen sich und der ägyptischen Armee aufgeteilt zu haben. Die Bevölkerung am Nil leide nach wie vor "unter Krisen bei Strom, Gas und sogar Brot", sagte der Prinz. "Trotz der Milliarden, die wie Regen auf die Generäle niedergegangen sind, wurde nicht ein einziges Problem gelöst."