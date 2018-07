Ägypten plant den Bau seines ersten Atomkraftwerks und zählt dabei auf die Unterstützung Russlands. Eine entsprechende Vereinbarung sei beim Besuch von Russlands Staatschef Wladimir Putin in Kairo unterzeichnet worden, teilte der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sissi mit. Das Kraftwerk soll in der Region Dabaa im Norden des Landes entstehen.

Die ägyptische Regierung treibt bereits seit Jahren ein eigenes AKW-Projekt voran. 2008 vereinbarten Russland und Ägypten, in der friedlichen Nutzung von Atomenergie zu kooperieren. Der Generaldirektor der Atomenergiebehörde Rosatom, Sergej Kirijenko, und der damalige ägyptische Energieminister Hassan Junis ebneten den Weg für eine Teilnahme Russlands am Bieterverfahren für den Bau des ersten ägyptischen Atomkraftwerks. Auch Putin nahm an der Zeremonie teil, sein ägyptischer Kollege hieß seinerzeit Hosni Mubarak.

Es ist bereits das zweite Treffen der beiden Präsidenten. Im August 2014 hatte Al-Sissi Putin in der Stadt Sotschi besucht. Bei seinem zweitägigen Kairo-Besuch überreichte Putin seinem Amtskollegen laut Staatsfernsehsender Russia Today ein symbolhaftes Geschenk: eine Kalaschnikow. Ägypten hat großes Interesse an russischem Kriegsgerät wie Luftabwehrsystemen und Panzerabwehrraketen. Al-Sissi sagte, beide Länder werden ihre Militärkooperation stärken.

In den vergangenen Jahrzehnten war Ägypten vor allem mit den USA eng verbündet. Doch die Regierung in Washington hatte nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi durch die Armee 2013 seine Militärhilfe für das Land im Umfang von 1,3 Milliarden US-Milliarden pro Jahr eingeschränkt. Seitdem bemüht sich die Regierung in Kairo um die Unterstützung Russlands. Auch im Anti-Terrorkampf wollen Russland und Ägypten enger zusammenarbeiten.