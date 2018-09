Die Terrororganisation Boko Haram hat einen neuen Versuch gestartet, die Millionenstadt Maiduguri im Nordosten Nigerias einzunehmen. Seit dem Morgen sei schweres Artillerie-Feuer zu hören, berichtete die Zeitung Premium Times. Die Islamisten lieferten sich Gefechte mit Soldaten, mindestens acht Menschen seien bei Schusswechseln getötet worden, sagte ein Vertreter der Sicherheitsbehörden. Bereits vor einer Woche hatten die radikalen Islamisten einen Vormarsch gestartet, waren aber von Soldaten zurückgedrängt worden.



Maiduguri ist mit seinen zwei Millionen Einwohnern die größte Stadt der Region und gilt als Ursprungsort von Boko Haram. Aus Armeekreisen hieß es, die Extremisten führten ihren Angriff über alle vier großen Zufahrtstraßen durch. Damit sind offenbar auch die Fluchtwege in Maiduguri blockiert. Die eingekesselten Bewohner berichteten von Bombardements, Raketenbeschuss und Maschinengewehrfeuer.



In der Stadt herrsche absolutes Chaos, sagte der Bewohner Umar Elkanemi. "Ich versuche, meine Familie in Sicherheit zu bringen." Es seien ständig Schüsse zu hören, und die Bevölkerung habe große Angst, erklärte er weiter. Tausende Menschen seien auf der Flucht. "Betet für uns, denn die Regierung hat im Kampf gegen Boko Haram versagt."



Die Offensive auf Maiduguri begann nach Angaben mehrerer Bewohner der Stadt gegen 3 Uhr nachts. Die Terroristen hätten zunächst versucht, von Süden her in die Stadt einzudringen. Die von einer Bürgerwehr unterstützte nigerianische Armee habe die Angreifer zurückschlagen können. Daraufhin habe Boko Haram einen weiteren Angriff im Osten der Stadt gestartet.

Die Extremisten terrorisieren den Nordosten Nigerias seit mehr als fünf Jahren. Boko Haram will in der Region einen Gottesstaat aufbauen und hat nach Schätzungen seit 2009 mindestens 13.000 Menschen getötet. Vor allem der Tschad und Kamerun werden zunehmend in den früher auf Nigeria begrenzten Terror der Islamisten hineingezogen. Eine nigerianische Militäroffensive hatte Boko Haram 2013 zunächst zurückgedrängt. Bald erwies sich das Militär jedoch als schlecht ausgerüstet und demoralisiert, die Islamisten schlugen zurück. Im August 2014 rief Boko Haram in der Region ein islamisches Kalifat aus. Derzeit halten sie nach Schätzung von Amnesty International rund 130 Städte und Dörfer.

Afrikanische Union will Einsatztruppe aufstellen

Unterdessen plant die Afrikanische Union, mit einem groß angelegten Militäreinsatz den Terror der Islamistengruppe zu beenden. Eine 7.500 Mann starke Truppe soll sowohl in Nigeria als auch in den Nachbarländern Ordnung und Sicherheit schaffen. Die Entscheidung, die auch von den Vereinten Nationen unterstützt wird, gilt als wichtigstes Ergebnis des Gipfeltreffens der Staatengemeinschaft, das am Samstagabend in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba zu Ende gegangen ist. An der Mission werden sich außer Nigeria vermutlich Kamerun, Tschad, Niger und Benin beteiligen.



Am Donnerstag hatte bereits der Tschad als erste ausländische Kraft auf nigerianischem Boden einen Einsatz gegen die Extremisten unternommen: Mit einem Kampfflugzeug und Soldaten vertrieb das Militär Kämpfer von Boko Haram aus einem Grenzort. Zudem soll ein tschadisches Kampfflugzeug die Extremisten auch im Ort Gamboru bombardiert und von dort vertrieben haben. Die Information ist aber noch nicht bestätigt.