Der Mord an dem russischen Oppositionellen Boris Nemzow war nach ersten Angaben der Ermittler "minutiös geplant". Auch der Tatort sei sehr genau ausgewählt worden, sagte der Sprecher der russischen Ermittlungsbehörde Wladimir Markin. Der 55-jährige Kritiker von Präsident Wladimir Putin war am Freitagabend in Sichtweite des Moskauer Regierungsviertels erschossen worden.

Den Ermittlern zufolge wurde aus einem Auto heraus auf Nemzow gefeuert, der mit seiner weiblichen Begleitung zu seiner nahegelegenen Wohnung gehen wollte. Das Paar überquerte eine Brücke, die sich unmittelbar am Kreml befindet. Die Frau, Medien zufolge eine 23 Jahre alte Ukrainerin, überlebte das Attentat.

Es sei offensichtlich, dass die "Organisatoren und Ausführenden des Verbrechens" wussten, welchen Weg Nemzow nehmen würde, hieß es in der Erklärung weiter. Weitere Hinweise erhoffen sich die Ermittler von den Bildern einer Überwachungskamera unweit des Tatorts.



Ermittler finden angeblich Fluchtauto

Fernsehberichten zufolge fanden die Ermittler möglicherweise das Fluchtauto des Täters. Der TV-Sender Rossija 24 zeigte das weiße Fahrzeug mit einem Nummernschild der Teilrepublik Inguschetien, die im islamisch geprägten Konfliktgebiet Nordkaukasus liegt.

Zuvor hatte Markin gesagt, dass die Tat einen islamistisch-extremistischen Hintergrund haben könnte. Demnach soll Nemzow Drohungen erhalten haben, weil er sich nach dem Terroranschlag auf das Pariser Satiremagazin Charlie Hebdo mit den Journalisten solidarisch gezeigt hatte.



Die Ermittler gehen zudem einer möglichen ukrainischen Spur nach. Nemzow galt als glühender Unterstützer der prowestlichen Führung in Kiew. Demnach halten es die Fahnder für möglich, dass außer Kontrolle geratene Kräfte in der Ukraine, die Russland schaden wollten, für den Auftragsmord verantwortlich seien. Markin sagte, dass nicht zuletzt die geschäftlichen Kontakte des früheren Vizeregierungschefs und Energieministers untersucht würden.

Täter sollen Makarow-Pistole benutzt haben

Nemzow wurde mehrmals in den Rücken geschossen. Der oder die Täter nutzten den Angaben der Ermittler zufolge offenbar eine Makarow-Pistole, die auch vom russischen Militär und der Polizei verwendet wird. Am Tatort seien sechs Patronenhülsen verschiedener Hersteller gefunden worden, was die Fahndungsarbeit erschwere. Die Zeugen des Mordes wurden nach Angaben des Komitees bereits vernommen.

In erster Linie gehen die Ermittler nach Angaben von Markin von einem politischen Auftragsmord an dem Gegner von Kremlchef Wladimir Putin aus. Die Täter könnten demnach das Ziel gehabt haben, die Lage in Russland zu destabilisieren. Der 55 Jahre alte Nemzow gilt als eine der schillerndsten Persönlichkeiten der russischen Opposition.



Putin spricht von zynischem Mord

Am Tatort legten seit Bekanntwerden des Mordes viele Moskauer Blumen nieder. Auch Verbündete und Weggefährten Nemzows kondolierten, unter anderem legte der russische Oppositionelle Anatoli Tschubais, der mehrere Mordanschläge überlebte, einen Kranz nieder.

In einem Beileidsschreiben an Nemzows Mutter schrieb Putin, es werde "alles getan, damit die Organisatoren und Täter dieses hässlichen und zynischen Mordes ihrer verdienten Strafe zugeführt werden". In dem vom Kreml veröffentlichten Schreiben würdigte Putin Nemzow als aufrichtigen Politiker: "Boris Nemzow hat seine Spur in der Geschichte Russlands hinterlassen, in der Politik und im gesellschaftlichen Leben. Ihm fiel es zu, auf bedeutenden Posten in einer schwierigen Übergangszeit für unser Land zu arbeiten. Er hat immer direkt und ehrlich seine Position vertreten und seinen Standpunkt verteidigt."