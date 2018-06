Ein Ex-Manager des brasilianischen Ölkonzerns Petrobras hat bei Vernehmungen ausgesagt, dass Brasiliens Regierungspartei Partido dos Trabalhadores (PT) mehrere Millionen Dollar an Schmiergeldern von dem staatseigenen Konzern kassiert habe. Das berichten brasilianische Medien. Von 2003 bis 2013 sollen bei 90 Petrobras-Verträgen etwa 150 bis 200 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern geflossen sein, so der Ex-Manager.



Die Aussage stammt vom November und wurde nun publik. Sie untermauert die Korruptionsvorwürfe gegen die Regierungspartei und bringt diese in Bedrängnis.



Auch PT-Finanzchef João Vaccarri Neto wurde für eine Befragung festgehalten. Nach seiner Vernehmung bei der Polizei erklärte er, alle Fragen des Ermittlungsbeamten seien geklärt worden. Einzelheiten nannte er nicht. Nach Aussagen des Ex-Petrobras-Managers soll auch Neto Schmiergeld in Millionenhöhe angenommen haben.



Diese Woche hatte Petrobras-Chefin Maria das Graças Foster ihren Rücktritt erklärt. Sie gilt als enge Vertraute der brasilianischen Präsidentin. Auch weitere fünf Topmanager des Unternehmens räumten ihre Posten. Präsidentin Rousseff hatte auf deren Entlassungen gedrängt. Am Freitag treffe sich der Vorstand, um eine neue Unternehmensspitze zu wählen, teilte das Unternehmen mit.

Die Ermittlungen in der sogenannten "Petrolão"-Affäre laufen seit Frühjahr 2014. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Geldwäsche, Untreue, Kartellbildung und Korruption in Milliardenhöhe. Von 2004 bis 2012 soll unter anderem durch überhöhte Vertragsabschlüsse bei Petrobras-Projekten Geld an politische Parteien geflossen sein – offenbar vor allem an die Regierungspartei.