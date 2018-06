Die rechtsextreme Partei Front National (FN) hat bei einer Nachwahl für einen Sitz im französischen Parlament am Sonntag die meisten Stimmen erhalten. Bei der Abstimmung im ostfranzösischen Doubs erhielt die Front-National-Kandidatin Sophie Montel knapp 33 Prozent der Stimmen, verfehlte aber die absolute Mehrheit. Deshalb muss sie sich am kommenden Sonntag in einer Stichwahl ihrem sozialistischen Konkurrenten Frédéric Barbier stellen. Dieser hofft nun auf Unterstützung des konservativen Lagers.

Der Sieger der Wahl wird als Nachfolger des bisherigen sozialistischen Abgeordneten Pierre Moscovici in das Parlament einziehen. Moscovici war bislang Wirtschaftsminister in der Regierung von Präsident François Hollande. Mittlerweile ist er EU-Wirtschafts- und Währungskommissar.

Montel hatte in ihrer Wahlkampagne aus den islamistischen Anschlägen in Paris mit 17 Toten Anfang Januar Kapital zu schlagen versucht und vor einer "islamistischen Gefahr" gewarnt. Der Wahl wurde landesweit als Gradmesser für die Stärke der Partei Bedeutung beigemessen. Einer kürzlich veröffentlichten Umfrage zufolge würden rund 30 Prozent der Franzosen bei einer Präsidentenwahl für die FN-Chefin Marine Le Pen stimmen.