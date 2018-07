Die Führungsspitze der rechtsextremen griechischen Partei Goldene Morgenröte kommt vor Gericht. Ein Richtergremium entschied nach Informationen des griechischen Rundfunks, die Anklage gegen den inhaftierten Parteichef Nikolaos Michaloliakos und die 17 übrigen Abgeordneten der Partei sowie 54 weitere Parteimitglieder zuzulassen. Den Angeklagten, denen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen wird, drohen bis zu 20 Jahre Haft.

Die Partei, die enge Kontakte zur Neonazi-Szene unterhält, ist wegen ihrer Angriffe auf Migranten berüchtigt. So soll sie in den Mord an einem pakistanischen Migranten sowie in die Misshandlung politischer Gegner verwickelt sein. Der Parteivorsitzende Michaloliakos und sechs weitere Führungsmitglieder sitzen bereits im Gefängnis, ihnen werden Mord, versuchter Totschlag, illegaler Waffenbesitz und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Die offen nationalistische, fremdenfeindliche und antisemitische Partei hatte im Zuge der Finanzkrise 2010 in der griechischen Bevölkerung an Zustimmung gewonnen. Bereits bei der Wahl 2012 eroberte die Partei 18 der 300 Sitze im Parlament. Die Goldene Morgenröte profitierte dabei von der Wut der Bürger auf die etablierten Parteien und die politischen Eliten, die für die Misere verantwortlich gemacht wurden.



Nach der Ermordung eines linken Rappers durch einen Anhänger der Partei ging die Justiz des Landes massiv gegen die Goldene Morgenröte vor. Der Täter gestand. Es folgten Hausdurchsuchungen und Ermittlungen gegen die Parteispitze und zahlreiche Funktionäre. Die Anklage ist ein Ergebnis dieser Ermittlungen. Der Prozess soll im März beginnen.



Die Goldene Morgenröte hatte trotz der bevorstehenden Anklage bei der Wahl Ende Januar mit 6,3 Prozent der Stimmen den dritten Platz erreicht.