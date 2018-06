Der griechische Verteidigungsminister Panos Kammenos erwägt, in der Schuldenkrise auch nach Geldgebern außerhalb der Eurozone zu suchen. Der Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei Unabhängige Griechen sagte im heimischen Fernsehen, Ziel sei zwar ein Abkommen mit der EU, aber falls Deutschland unnachgiebig bleibe, müsse sich sein Land nach Alternativen umsehen. "Das wären am besten die USA, aber es könnten auch Russland oder China oder andere Länder sein", sagte Kammenos.

Seine rechtspopulistische Partei war überraschend Junior-Partner in der Koalitionsregierung von Linken-Chef Alexis Tsipras geworden. Programmatisch verbindet beide die Ablehnung der harten Sparauflagen von EU und Internationalem Währungsfonds (IWF). Die Bundesregierung hatte von der neuen griechischen Regierung die Einhaltung bestehender Vereinbarungen gefordert.

Tsipras hatte Anfang des Monats betont, dass seine Regierung nicht auf russische Finanzhilfen setze. Nach seiner Wahl zum Premier wurde über eine Annäherung der neuen Regierung an Russland spekuliert. Tsipras hatte schon als Oppositionsführer eine solche Neuausrichtung ins Spiel gebracht. Auch als neuer Regierungschef hatte er etwa die EU-Sanktionen gegen Russland kritisiert.

Tsipras strebt einen Kurswechsel an und will dafür eine Art Brücken-Finanzierung durch die internationalen Geldgeber bis Anfang Juni erreichen. Er will nicht um eine erneute Verlängerung des Ende Februar auslaufenden Hilfsprogramms bitten. Ohne Kompromiss droht dem Euroland die Staatspleite.