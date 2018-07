Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande setzen ihren Vermittlungsversuch in der Ukraine-Krise mit einem Besuch in Russland fort. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, reist Merkel nach den Beratungen mit Hollande und dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko zuversichtlich nach Moskau. Die Besprechung sei konstruktiv gewesen. Poroschenko teilte anschließend mit, er sehe die Chance für einen Waffenstillstand.

Aus westlichen Diplomatenkreisen hieß es, bei der deutsch-französischen Initiative handele es sich um die Überarbeitung eines neunseitigen russischen Friedensplans, den Präsident Wladimir Putin den Regierungen in Berlin und Paris übermittelt habe. Merkel und Hollande hätten die strittigsten Punkte daraus gestrichen und das Dokument ukrainischen und europäischen Forderungen angepasst.



Der Plan sieht unter anderem mehr Autonomie für ostukrainische Regionen und einen besonderen Schutz von Sprache und Kultur vor. Einen Bericht der Süddeutschen Zeitung, wonach den Separatisten ein viel größeres Territorium zugestanden werden soll, hatte die Bundesregierung zuvor dementiert.

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, sagte dem ZDF, er verbinde mit der Moskauer Friedensmission große Hoffnungen. Er äußerte aber auch Sorge: "Die Mission Merkel/Hollande ist durchaus mutig. Falls sie mit leeren Händen zurückkommen, wird die Lage nicht besser." Auf der Sicherheitskonferenz, die am Freitagnachmittag beginnt, treffen sich internationale Außenpolitiker und Militärstrategen. In diesem Jahr steht vor allem die Eskalation in der Ukraine im Fokus. Merkel wird dort am Samstag sprechen.



Kreml: Westen soll Vorschläge berücksichtigen

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen warnte vor überzogenen Erwartungen an das Gespräch in Moskau. Gleichwohl könnten sich im Zuge von Verhandlungen viele kleine Schritte in die richtige Richtung summieren, sagte die CDU-Politikerin im ZDF.

Putins Berater Juri Uschakow begrüßte die deutsch-französische Initiative. Russland sei zu einem konstruktiven Gespräch zur Stabilisierung und zur Herstellung eines Dialogs zwischen ukrainischer Regierung und den Rebellen bereit. Der Kreml erwarte, dass Merkel und Hollande Putins Vorschläge berücksichtigen.



Diskussion über Waffenlieferung geht weiter

Sollten die Verhandlungen scheitern, könnte der Konflikt weiter eskalieren. Wie Die Welt berichtet, dürften Waffenlieferungen in diesem Fall deutlich wahrscheinlicher werden. Das meldete das Blatt unter Berufung auf ranghohe EU-Diplomaten, die mit den Ukraine-Verhandlungen vertraut sind. Russland hat die USA vor einem solchen Schritt gewarnt.



Ischinger hingegen zeigte sich Waffenlieferungen gegenüber aufgeschlossen. "Wir greifen der Ukraine mit Milliarden unter die Arme. Warum sollten wir ihr nicht helfen, die Zerstörung ihres Territoriums zu verhindern?", sagte Ischinger: "Ich gebe zu, alles ist mit Risiken behaftet. Aber das Nichtstun auch."

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko bekräftigte die Forderungen der Ukraine an den Westen: "Wir wollen Waffen, mit denen wir uns verteidigen können, es geht nicht um Angriffswaffen. Keiner weiß, wie weit Putin es noch treiben will. Und wir verteidigen in der Ukraine europäische Grenzen," sagte er der Bild-Zeitung. Moskau wird vorgeworfen, die Aufständischen in der Ostukraine auszurüsten. Der Kreml weist solche Vorwürfe zurück.

Der Sprecher von US-Präsident Barack Obama, Josh Earnest, sagte, bei der Diskussion um mögliche Lieferungen wolle man sich eng mit Berlin abstimmen. Merkels Meinung bedeute dem Präsidenten viel. Obama empfängt Merkel am Montag in Washington.