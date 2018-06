Unter dem militärischen Druck seiner Gegner gerät der "Islamische Staat" auch finanziell in die Defensive. Doch auf der Suche nach neuen Einnahmen scheinen die Terroristen nicht wählerisch. Wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, bietet der IS gegnerischen Kurden an, die Leichen ihrer gefallenen Kämpfer zu kaufen, um sie bestatten zu können. Zwischen 10.000 und 20.000 Dollar sollen die Islamisten für einen Leichnam verlangen, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf Sicherheitsfachleute.

Die Angriffe der Anti-IS-Koalition haben Ölleitungen, Raffinerien und Transportwege zu den Ölfeldern zerstört, sodass der IS weniger Einnahmen durch Ölschmuggel hat. Auch der sinkende Ölpreis auf dem Weltmarkt ist daran beteiligt, dass IS laut Fachleuten nur noch 10 bis 20 Dollar pro Barrel verdient. Der Handel mit Antiquitäten und Kulturschätzen ist dem Bericht zufolge ebenfalls eingebrochen, da der IS in den vergangenen Wochen immer weniger neue Gebiete erobern konnte.



Der IS schlägt vielfältige Wege ein, um seine Finanzeinnahmen zu mehren. Die Vereinten Nationen prüfen derzeit Vermutungen, denen zufolge IS-Kämpfer mit Organen handeln. Es sollen verstümmelte Leichen und ermordete Ärzte gefunden worden sein, die sich vermutlich weigerten, für den IS Organe zu entnehmen. Der FAS zufolge wurde zudem der Sold der IS-Kämpfer um bis zu zwei Drittel gekürzt.

Obwohl sie anderswo stark unter Druck steht, fasst die IS-Miliz seit Anfang des Jahres zunehmend Fuß in Libyen. Über die genaue Ausbreitung des IS in dem Land gibt es zwar kaum verlässliche Berichte, doch soll die Miliz bislang die Hafenstadt Derna unweit der ägyptischen Grenze kontrollieren und auch in den Städten Tripolis und Bengasi operieren.