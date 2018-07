Nach der Machtübernahme der schiitischen Huthi-Miliz im Jemen stellt nun auch die deutsche Botschaft in Sanaa die Arbeit ein. Das gelte vorübergehend, heißt es in einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes.

Zugleich ruft das Amt alle Deutschen dazu auf, den Jemen zu verlassen. "Es bestehen im ganzen Land, auch in der Hauptstadt Sanaa, erhebliche Risiken durch innere Konflikte, Stammesauseinandersetzungen, Massendemonstrationen und terroristische Anschläge", heißt es in der Mitteilung. Gerade für Ausländer bestünde ein sehr hohes Risiko, Opfer einer Entführung zu werden. Vor Reisen in das Land wird dringend gewarnt.



Zuvor hatten bereits die USA, Frankreich und Großbritannien aufgrund der verschlechterten Sicherheitslage ihre Diplomaten aus dem Jemen abgezogen. Und die Regierung von Italien erklärte, dass es seine Botschaft vorübergehend schließen und den Botschafter und alle Mitarbeiter nach Hause beordern werde.

UN warnt vor Zusammenbruch

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon sieht den Jemen vor einer unsicheren Zukunft: "Der Jemen zerfällt vor unseren Augen. Wir können nicht einfach dabeistehen und zuschauen", mahnte der Generalsekretär die Vertreter des Weltsicherheitsrates. Nach UN-Angaben sind derzeit fast 16 Millionen Menschen, 61 Prozent der Bevölkerung, auf Hilfe angewiesen.



Ban Ki Moon rief alle Konfliktparteien auf, Provokationen zu unterlassen und zu verhandeln. Per Videoschalte warnte der UN-Sonderbeauftragte Dschamal Benomar: "Wenn es in den kommenden Tagen keine politische Einigung gibt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Währung zusammenbricht." Das Land stehe vor der Wahl zwischen der Rückkehr zum Dialog und einem Bürgerkrieg. Er bemühe sich in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa um eine Lösung.

Al-Kaida attackiert jemenitische Armee

Kurz vor der Sitzung des Sicherheitsrates hatte Al-Kaida die jemenitische Armee angegriffen und einen Militärstützpunkt im Süden des Landes erobert. Stammesvertreter aus der Region bestätigten dies. Wenig später attackierte ein Selbstmordattentäter das von den Huthi eingenommene Hauptquartier der Polizei in Sanaa. Nach Angaben der Miliz zündete der Angreifer in dem Gebäude einen Sprengstoff. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.



Die schiitischen Huthis hatten vor einer Woche Übergangspräsident Abed Rabbo Mansur Hadi für abgesetzt erklärt und das Parlament aufgelöst. Dagegen gibt es heftigen Protest der sunnitischen Mehrheit. Die USA und Saudi-Arabien unterstützen in dem Konflikt den bisherigen Präsidenten Hadi. Sie werfen dem schiitischen Iran vor, die Huthis zu fördern, was die Rebellen wiederum zurückweisen.