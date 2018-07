Nach der Ermordung eines jordanischen Piloten durch die Terrormiliz "Islamischer Staat" haben in der Hauptstadt Amman mehrere Tausend Menschen gegen die Terrormiliz demonstriert. Der Protestmarsch begann nach dem Freitagsgebet, das jordanische Staatsfernsehen zeigte Bilder. Auch Königin Rania soll sich an der Demonstration beteiligt haben.

Viele Demonstranten trugen Fotos des grausam getöteten 26-Jährigen, jordanische Fahnen oder Transparente, auf denen sie Rache forderten. In Gedenken an den toten Piloten Muas al-Kasasba riefen sie: "Wir sind alle Muas."

Der IS hatte den jordanischen Piloten bei lebendigem Leib verbrannt und dazu ein Video veröffentlicht. Als Vergeltungsmaßnahme bombardierte die jordanische Luftwaffe am Donnerstag in Syrien die Extremisten erneut. Nach Militärangaben wurden Ausbildungslager sowie Waffen- und Munitionslager der Dschihadisten getroffen. Erstmals attackierte das jordanische Militär auch IS-Ziele im Irak. Die Kampfjets seien unbeschädigt von den Einsätzen zurückgekehrt, hieß es. Sicherheitsunterstützung und Hilfe bei der Überwachung erhielten die Jordanier nach Angaben aus Washington von US-Jets.

Die jordanische Armee teilte mit, sie wolle ihre Einsätze so lange fortsetzen, bis der IS "ausgerottet" sei. "Wir werden ihnen nachstellen, wo auch immer sie sind, mit allem, was wir haben", sagte der jordanische Außenminister Nasser Dschudeh. Jordanien hatte sich in der Vergangenheit bisher regelmäßig an Luftangriffen auf IS-Stellungen in Syrien beteiligt, die Teil der US-geführten Offensive gegen die Dschihadisten im Irak und in Syrien sind.