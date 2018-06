Die dänische Polizei hat nach den Mordanschlägen von Kopenhagen zwei mutmaßliche Komplizen des Täters festgenommen und Anklage gegen sie erhoben. Die Männer werden beschuldigt, dem Attentäter "mit Rat und Tat" geholfen zu haben. Sie werden zurzeit verhört und sollen im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Einzelheiten nannten die Behörden nicht.



Einer der Männer wurde demnach am Sonntagmorgen, der andere am Sonntagnachmittag festgenommen. Laut Medienberichten sollen die Männer dem Attentäter Waffen besorgt haben. Das bestätigte die Polizei nicht.



Bisherigen Informationen zufolge hatte der in Dänemark geborene Mann am Samstagabend in Kopenhagen in ein Gebäude geschossen, in dem eine Diskussionsrunde über Islam, Meinungsfreiheit und Gotteslästerung lief. Er wollte offenbar den islamkritischen Zeichner Lars Vilks treffen, tötete jedoch den Dokumentarfilm-Regisseur Finn Nørgaard, der offenbar als Besucher dort war. Drei Polizisten erlitten Verletzungen. Wenig später täuschte er einem Medienbericht zufolge vor einer Synagoge Trunkenheit vor und erschoss dort einen 37 Jahre alten Wachmann.



22-Jähriger war den Behörden bekannt

Die Behörden vermuten, dass er die Anschläge von Islamisten auf die französische Satire-Zeitung Charlie Hebdo und einen jüdischen Supermarkt in Paris im vorigen Monat nachahmen wollte.

Die Polizei bittet Augenzeugen um Hilfe: "Wir wollen gern Kontakt mit mehr Zeugen aufnehmen, die den Täter gesehen haben", hieß es von den Ermittlern. Besonders wichtig seien Zeugen, denen der Mann auf dem Weg zum ersten Tatort aufgefallen sei.



Der Attentäter von Kopenhagen war nach Informationen des dänischen Rundfunks erst vor wenigen Wochen aus dem Gefängnis freigekommen, wo er wegen einer Gewalttat eingesessen hatte. Er stand demnach zudem in Kontakt mit kriminellen Banden. Ein früherer Lehrer beschrieb den Mann als unauffällig.