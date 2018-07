Nach Veröffentlichung eines Videos mit Bildern einer mutmaßlichen Massenenthauptung von Christen haben ägyptische Kampfflugzeuge Stellungen der Terrormiliz "Islamischer Staat" in Libyen angegriffen. Die Attacken galten Quartieren, Treffpunkten und Waffendepots des IS, wie die ägyptische Armee mitteilte.

IS-Anhänger in Libyen hatten nach eigenen Angaben seit Wochen 21 koptische Christen aus Ägypten in ihrer Gewalt. Am Sonntag war im Internet ein Video hochgeladen worden, das die Enthauptung an einem Strand in der libyschen Provinz Tripolis zeigen soll. Ob das Video echt ist, war bisher nicht unabhängig zu prüfen. Doch die Regierung in Kairo und die koptische Kirche bestätigten die Ermordung der Geiseln.

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sissi hatte nach Veröffentlichung des Videos das Sicherheitskabinett einberufen und eine "angemessene Bestrafung der Mörder" angekündigt. Die USA verurteilten die Bluttat scharf.



Der "Islamische Staat" hat große Teile des Iraks und Syriens unter seine Kontrolle gebracht. Zunehmend ist die Miliz auch in Libyen aktiv.