Minsk Live-Blog Russische und ukrainische Vertreter sprechen von Fortschritten

Der Ukraine-Krisengipfel in Minsk hat am Mittwoch in den späten Abendstunden noch angedauert. Aus dem Umfeld der Verhandlungen in der weißrussischen Hauptstadt hieß es, in der Runde aus Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie den Staatschefs der Ukraine, Russlands und Frankreichs, Petro Poroschenko, Wladimir Putin und François Hollande, werde über eine gemeinsame Erklärung verhandelt. Diese solle bekräftigen, dass der im September in Minsk ausgehandelte Friedensplan, der unter anderem eine Waffenruhe vorsieht, umgesetzt werden müsse.

Russische und ukrainische Vertreter äußerten sich im Laufe des Abends positiv über den Verlauf der Gespräche. Für zwei Stunden hatten die Staats- und Regierungschefs ihre Delegationen zu den Verhandlungen dazu geholt, danach berieten sie wieder wie zu Beginn im kleinen Kreis weiter.



Zu Beginn der Gespräche hatten Poroschenko und Putin sich kurz die Hände geschüttelt. Prorussische Separatistenführer waren ebenfalls nach Minsk gereist, sie hielten einen sofortigen Waffenstillstand jedoch für unrealistisch.

Die Zusammenkunft gilt als bisher wichtigste Initiative, ein Ende des zehnmonatigen Konflikts in der Ostukraine zu erreichen. Frühere Waffenruhen wurden nicht eingehalten, die Kämpfe im Osten der Ukraine hören nicht auf. Kiew und der Westen werfen Russland vor, die Separatisten in der Ostukraine militärisch zu unterstützen, was der Kreml zurückweist.

Lesen Sie die Entwicklungen vom Mittwoch in unserem Live-Blog:

(22:30) Die prorussischen Separatisten halten einen sofortigen Waffenstillstand für unrealistisch . "Eine vollständige Feuerpause sofort an der ganzen Front umzusetzen, ist unmöglich", sagte Separatistenführer Andrej Purgin dem russischen Staatsfernsehen. Dafür seien mindestens anderthalb Tage nötig. Der Vertreter der Aufständischen bei dem Treffen der Kontaktgruppe, Denis Puschilin, sprach von Fortschritten. Doch ein Durchbruch brauche noch Zeit, sagte er.

(22:14) Nach Beratungen in großer Runde setzen die Teilnehmer des Krisengipfels ihre Verhandlungen wieder im kleinen Kreis fort. Das sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Merkel, Putin, Poroschenko und Hollande hatten anfangs zwei Stunden beraten, dann für fast zwei weitere Stunden ihre Delegationen dazu geholt. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, die Gespräche verliefen "aktiv". Dies bedeute "besser als super".

(21:45) In der Ostukraine gibt es mindestens ein weiteres Todesopfer : Beim Beschuss eines Krankenhauses in der Separatistenhochburg Donezk sei mindestens ein Mensch getötet worden, berichteten örtliche Medien. Acht Zivilisten seien verletzt worden. Die Klinik stehe in Flammen, hieß es.

(21:19) Nach Verhandlungen im kleinen Kreis sind Merkel, Hollande, Putin und Poroschenko zu Gesprächen im "erweiterten Format" übergegangen. Sie holten ihre Außenminister dazu.

Das Präsidialamt des gastgebenden belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko teilte mit, dass die Gespräche in eine gemeinsame Erklärung münden könnten. "Jetzt findet die Sitzung im erweiterten Format statt. Eine Deklaration ist möglich ", sagte ein Sprecher. Die Deklaration solle die Souveränität der Ukraine unterstreichen. Auch die territoriale Integrität des Landes solle unterstützt werden, sagte ein ukrainischer Vertreter am Mittwochabend. Gleichzeitig bereite die Ukraine-Kontaktgruppe ein eigenes Dokument vor, das eine Verpflichtung auf die Waffenruhe bekräftige, die im September in Minsk vereinbart worden war. Eine Bestätigung der anderen Teilnehmer liegt noch nicht vor.

(21:10) Die Gespräche kommen nach russischen Angaben etwas voran: "Es sind Fortschritte erreicht worden", sagte der russische Botschafter Alexander Surikow. Nach stundenlangen Gesprächen zeigten sich die vier Politiker kurz den Fotografen. Dann zogen sie sich zu weiteren Verhandlungen zurück, bei denen auch Berater anwesend sind.

(19:18) Die Verhandlungen in Minsk haben begonnen, die Teilnehmer wirken Augenzeugen zufolge sehr angespannt. Dennoch: Zu Beginn haben sich auch Putin und Poroschenko die Hände gegeben.



Der ukrainische Präsident warnte abermals vor einem Scheitern der Gespräche: Entweder werde ein Pfad Richtung Waffenruhe und Entspannung eingeschlagen oder "die Lage gerät außer Kontrolle".

