Die US-geführte Anti-Terror-Koalition und die kurdischen Peschmerga verstärken ihre Angriffe auf die Organisation "Islamischer Staat" im Nordirak. Am Boden gebe es eine Militäroperation und heftige Gefechte in Gebieten nordwestlich von Mossul, sagte der Generalsekretär des Peschmerga-Ministeriums, Dschabar Jawar, der dpa. Amerikanische und kurdische Medien berichteten über neue Luftschläge. Nach Angaben des kurdischen Nachrichtenportals Rudaw begannen IS-Kämpfer mit Evakuierungen im Zentrum von Mossul.

Die im syrischen Bürgerkrieg erstarkte IS-Miliz war mit der Eroberung Mossuls im Juni 2014 weltweit bekannt geworden. Sie ging brutal gegen politische Gegner und andere Religionsgruppen vor. Am Dienstag veröffentlichten die Extremisten ein Video, in dem zu sehen ist, wie der über IS-Gebiet abgestürzte jordanische Pilot Muas al-Kasasba bei lebendigem Leib verbrannt wird. Jordanien kündigte Vergeltung an und fliegt seitdem verstärkt Luftangriffe auf IS-Ziele.

Am Freitag meldeten die Dschihadisten, dass bei den Bombardierungen eine US-Geisel getötet worden sei. Eine Bestätigung dafür gab es von offizieller Seite nicht. Die Eltern der 26 Jahre alten Entwicklungshelferin, die im August 2013 in Syrien entführt worden war, drückten in einem offenen Brief ihre Hoffnung aus, dass ihre Tochter noch lebe. In dem am Freitag veröffentlichten Schreiben baten sie die Geiselnehmer, mit ihnen in Kontakt zu treten und ihre Tochter als Gast zu behandeln.

"Teil der IS-Propaganda"

Die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Bernadette Meehan, sagte: "Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch keinen Beweis gesehen, der die Behauptung des IS bestätigt." Der jordanische Regierungssprecher Mohammed Al-Momani sagte dem TV-Sender CNN, man sei sehr misstrauisch: "Wir meinen, dies ist Teil ihrer Propaganda." Die Terrormilizen hätten bereits zuvor gelogen.

Berichten zufolge soll der IS für die Freilassung der jungen Frau ein Lösegeld von 6,6 Millionen Dollar gefordert haben. Im Todesfall wäre sie die sechste getötete westliche IS-Geisel.