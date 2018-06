Bei zwei Bombenanschlägen auf Busbahnhöfe im Norden Nigerias sind mindestens 27 Menschen getötet worden. Das erste Attentat wurde in der Stadt Potiskum verübt, das zweite in der Millionenmetropole Kano. Im Zentrum des Landes verschleppten bewaffnete Männer eine US-Missionarin, wie die Polizei mitteilte.

Ein Vertreter der Busgewerkschaft und ein Busfahrer sagten, kurz vor der "gewaltigen Explosion" in Potiskum habe ein Mann eine Tasche in das Gepäckfach des Busses gestellt. Danach habe er versucht, die Sicherheitskontrolle zu umgehen und in den Bus zu steigen. Unklar war zunächst, ob es sich bei dem Mann um einen Selbstmordattentäter handelte oder ob der Sprengstoff in seiner Tasche versteckt wurde.

Rettungskräfte am Tatort sagten, alle zwölf Insassen des Busses seien unter den Toten. Der Bus sollte von der 200.000-Einwohnerstadt Potiskum nach Kano fahren, der mit 2,4 Millionen Einwohnern viertgrößten Stadt des Landes. Dort sprengten sich etwa vier Stunden später an einem Busbahnhof zwei Selbstmordattentäter in die Luft, wie die Polizei mitteilte. Mindestens zehn Menschen seien getötet und weitere Menschen verletzt worden, sagte ein Sprecher.



Potiskum ist die Wirtschaftsmetropole des Bundesstaates Yobe. Die zwischen den Millionenstädten Kano und Maiduguri gelegene Stadt war bereits mehrmals Schauplatz von Anschlägen der Islamistengruppe Boko Haram. Erst am Sonntag hatte auf einem Markt in Potiskum ein Mädchen seinen Sprengstoffgürtel gezündet und sieben Menschen getötet. Augenzeugen zufolge war das Kind erst etwa sieben Jahre alt.

Boko Haram missbraucht Mädchen und junge Frauen als Selbstmordattentäterinnen immer wieder für Angriffe auf Busbahnhöfe oder Märkte. Die Terrorgruppe kämpft seit 2009 mit Gewalt für einen islamischen Staat im mehrheitlich muslimischen Norden Nigerias. Bei ihren Angriffen, die häufig auf Sicherheitskräfte, Behörden, Schulen und Kirchen zielen, wurden seitdem mehr als 13.000 Menschen getötet.

Boko Haram will Wahlen verhindern

Am 28. März finden in Nigeria Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Wegen des gewaltsamen Vormarsches der Boko Haram war der Wahltermin bereits einmal um sechs Wochen verschoben worden. Boko-Haram-Führer Abubakar Shekau kündigte in der vergangenen Woche an, seine Organisation werde die Wahlen mit allen Mitteln verhindern.

Unterdessen verschleppten bewaffnete Männer im zentralen Bundesstaat Kogi eine Missionarin aus den USA. Nach Polizeiangaben drangen sie am Montagmorgen in eine Schule im Ort Emiworo ein, wo die Missionarin arbeitete. Die unbekannten Täter gaben demnach zur Einschüchterung Schüsse ab und verschwanden dann mit ihrer Geisel. Vermutlich wollten die Entführer Lösegeld erpressen, sagte ein Polizeisprecher.

Die US-Missionarin ist den Angaben zufolge zwischen 65 und 70 Jahre alt und gehört zur Free Methodist Church. Diese erklärte auf ihrer Website, die US-Botschaft sei informiert. Das US-Außenministerium und die Bundespolizei FBI arbeiteten mit den örtlichen Behörden zusammen, um die Frau zu finden und zu retten, wurde Bischof David Kendall zitiert.