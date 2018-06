Der inhaftierte PKK-Führer Abdullah Öcalan hat seine Anhänger aufgefordert, ihre Waffen niederzulegen. Er nährte damit neue Hoffnung auf ein Ende des kurdischen Aufstands in der Türkei. In einer von dem Abgeordneten Sırrı Süreyya Önder von der prokurdischen Oppositionspartei HDP verlesenen Botschaft rief Öcalan seine Bewegung auf, die Entwaffnung einzuleiten. Die Friedensverhandlungen zwischen der türkischen Regierung und dem Chef der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei (PKK) sind seit Monaten unterbrochen.

"Wir nähern uns einer Lösung dieses 30 Jahre alten Konfliktes in Form eines endgültigen Friedens", schrieb Öcalan in der Botschaft, die Önder mit Vizeregierungschef Yalçın Akdoğan verlas. "Und unser erstes Ziel ist es, zu einer demokratischen Lösung zu kommen." Es war das erste Mal, dass es eine Pressekonferenz in dieser Form gab. Öcalan forderte die PKK auf, im Frühjahr einen außerordentlichen Parteitag einzuberufen, um die "strategische und historische Entscheidung der Entwaffnung" zu treffen.

In dem Konflikt mit der großen kurdischen Minderheit wurden seit 1984 etwa 40.000 Menschen getötet. Die islamisch-konservative türkische Regierung hatte im Herbst 2012 Verhandlungen mit Öcalan aufgenommen. Im März 2013 verordnete Öcalan seinen Anhängern einen Waffenstillstand, der auch weitgehend eingehalten wurde. Allerdings stoppte die PKK wenige Monate später den Abzug ihrer Kämpfer aus der Türkei, weil sie der Regierung in Ankara vorwarf, ihre Versprechen gegenüber den Kurden gebrochen zu haben. Seitdem standen die Verhandlungen still.