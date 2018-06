Ein Wohnhaus im schicken Istanbuler Stadtteil Florya, direkt an der Küste des Marmara-Meers gelegen. Auf die Eingangstür sind fünf bunte Hände gemalt, die sich in der Mitte treffen. Im Untergeschoss des Hauses arbeitet die syrische Exil-Opposition, 25 Männer und Frauen, die bunten Hände sind das Symbol ihrer Organisation, der Nationalen Koalition für die syrischen revolutionären und oppositionellen Kräfte (ETILAF).

Sie war einst die größte Hoffnung im Kampf gegen den Diktator Baschar al-Assad. Viele Staaten haben sie sogar als offizielle Vertretung des syrischen Volks anerkannt. Jetzt spielt sie kaum noch eine Rolle. Nach vier Jahren des Widerstands, mehr als 220.000 Toten und fast vier Millionen Syrern auf der Flucht ist im syrischen Bürgerkrieg die Terror-Miliz "Islamischer Staat" zur internationalen Bedrohung gewachsen und ein Ende der Herrschaft Assads ist nicht absehbar. Ein neuer russischer Vermittlungsversuch vor zwei Wochen hat keinen sichtbaren Fortschritt gebracht. Was kann die Opposition aus Istanbul noch erreichen?

In seinem riesigen Istanbuler Büro, ausgestattet mit schweren Polstersesseln und Konferenztisch, sitzt Hisham Marwah und sagt: "Ich habe keine Einladung für die Syrien-Friedensgesprächen in Moskau bekommen." Marwah ist Vizepräsident der Koalition, er trägt dunklen Anzug und goldgerahmte Brille. Zwar seien neben Assad neun Vertreter der Opposition eingeladen worden, aber als Einzelpersonen, nicht als Gruppe. "Deswegen kam eine Teilnahme für uns überhaupt nicht infrage", so der Jurist Marwah. "Russland versucht nämlich, den Anschein zu erwecken, es gebe keine geschlossene Opposition. Das stimmt aber nicht."

Damit ist man mittendrin in den zwei größten Problemen der Nationalkoalition. Wie zerstritten ist sie untereinander? Und ist sie bereit, mit Assad zu reden oder nicht?

Bei der ersten Frage scheint es Fortschritte zu geben. Die Exil-Opposition, der es bisher an Zusammenhalt fehlte, hat sich Anfang Januar neu aufgestellt, und Chaled Chudscha zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der Mediziner aus Damaskus lebt seit 30 Jahren in der Türkei und soll die Opposition endlich geschlossen anführen.

Marwan sagt dazu mit gleichbleibend ruhiger Stimme: "Wir Regimegegner wollen alle dasselbe. Anders als oft behauptet gibt es keinerlei Konflikte innerhalb unserer Gruppe."

Marwah und seine Mitarbeiter halten Kontakt zur Opposition weltweit, ein professionelles Presseteam kümmert sich um Medienanfragen, sie suchen nach internationaler Unterstützung.

Die Geschlossenheit trügt

Doch die demonstrative Geschlossenheit trügt: Der 49 Jahre alte Chudscha wurde mit einer knappen Mehrheit von 56 Stimmen an die Spitze der Nationalen Koalition gewählt. Sein Erfolg führte zu Spannungen unter den Regimegegnern, denn Chudscha wird vorgeworfen, er stehe dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zu nahe, berichtete die arabischsprachige Zeitung Al-Sharq Al-Awsat, die als Sprachrohr der Freien Syrischen Armee (FSA) gilt. Bisher konnte sich kein Präsident der Exil-Opposition länger als zwölf Monate im Amt halten. Innere Konflikte sind fast die einzigen Nachrichten, mit denen das Bündnis auf sich aufmerksam macht.

Die Forderung ist seit Jahren die Gleiche: Assad muss abtreten! Darauf basiert der sogenannte Perspektivplan für Syrien. Was genau danach kommen soll, kann auch Vizepräsident Marwah nicht benennen. "Die Deutschen haben es auch geschafft, ihr Land nach einem Krieg aufzubauen. Sie sind ein Vorbild für uns", sagt er nur.