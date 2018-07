Angesichts des bevorstehenden Waffenstillstandes liefern sich die Kriegsparteien im Osten der Ukraine erneut schwere Kämpfe. Seit Bekanntgabe des Friedensabkommens wurden unterschiedlichen Berichten zufolge mindestens 25 Menschen getötet. Besonders umkämpft ist der Verkehrsknotenpunkt Debalzewe. Die prorussischen Rebellen versuchen offenbar die Stadt zu erobern, bevor am Sonntagmorgen die vereinbarte Waffenruhe in Kraft tritt.

Laut dem ukrainischen Militär wurden dabei in Debalzewe elf Soldaten getötet und 40 verletzt. Der Eisenbahnknotenpunkt in der Stadt verbindet die beiden wichtigsten Rebellengebiete um die Städte Donezk und Luhansk. Die Separatisten haben inzwischen fast vollständig eine dort stationierte ukrainische Garnison eingekreist. Nur noch eine Straße verbindet die Stadt mit dem Gebiet, das unter Kontrolle der Regierung steht.



Tausende Zivilisten sind aus der umkämpften Region geflohen. Immer wieder wurden sie Opfer der gegenseitigen Attacken, so auch in der 40 Kilometer entfernten Stadt Artemiwsk. Dort trafen Raketen ein Wohngebiet, mindestens ein Kind wurde getötet. Wer für den Angriff verantwortlich war, blieb zunächst unklar.



Poroschenko beschuldigt Russland

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko warf Russland eine "deutliche Ausweitung" der Offensive in der Ukraine vor. Er bezeichnete Angriffe auf Zivilisten durch prorussische Rebellen als "Attacke auf die Vereinbarung von Minsk". Dabei bezog er sich auf den Beschuss von Artemiwsk.

Aber auch bei Artillerieangriffen auf Rebellenhochburgen gab es offenbar zahlreiche Opfer. In Luhansk und Gorlowka seien sieben Menschen ums Leben gekommen, teilten die Separatisten mit. In Donezk kamen nach Angaben der dortigen Stadtverwaltung vier Zivilisten ums Leben.

USA beobachten russische Waffenlieferungen

Die USA werfen Russland vor, trotz der bevorstehenden Feuerpause eine große Menge an Artillerie und mehrere Raketensysteme an die prorussischen Separatisten geliefert zu haben. Außerdem bereite Moskau an der Grenze eine weitere Waffenlieferung vor, wie eine Sprecherin im Washingtoner Außenministerium mitteilte. Das sei "eindeutig nicht im Geiste der Vereinbarung dieser Woche". Alle Beteiligten seien im Vorfeld der geplanten Waffenruhe zu vollständiger Zurückhaltung aufgerufen. Russland bestreitet hingegen, den Aufständischen mit Waffen zur Seite zu stehen.

Die ukrainische Regierung und die Rebellen hatten sich am Donnerstag auf ein Maßnahmenpaket zur Umsetzung der Minsker Verträge von Anfang September verständigt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll demnach in der Ostukraine eine Waffenruhe in Kraft treten. Zudem wurden der Abzug schwerer Waffen und die Einrichtung einer Pufferzone vereinbart.



Die US-Regierung zeigte sich bereits kurz nach der Vereinbarung der Waffenruhe misstrauisch. Sie bezeichnete die Übereinkunft als "möglicherweise bedeutsamen Schritt" hin zu einer friedlichen Lösung des Konflikts.