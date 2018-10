Einen Tag vor den geplanten Friedensgesprächen in Minsk werden neue heftige Kämpfe aus der Ostukraine gemeldet. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko teilte mit, das militärische Hauptquartier der Ukraine sei mit Raketen beschossen worden. Mehrere Soldaten seien verletzt worden. Nach Angaben Poroschenkos wurde auch ein Wohngebiet in Kramatorsk angegriffen, dort seien zahlreiche Zivilisten verletzt worden.

Ein Augenzeuge berichtete der Nachrichtenagentur Reuters von mindestens einer toten Frau in der Stadt. Eine Rakete sei in einem Wohngebiet mit mehrstöckigen Häusern eingeschlagen.



Kramatorsk liegt rund 50 Kilometer von der Frontlinie entfernt, wo sich Regierungseinheiten und Separatisten derzeit heftige Gefechte liefern. Die prorussischen Separatisten in Donezk in der Ostukraine sagten der Nachrichtenagentur Ria zufolge, sie seien nicht für den Angriff auf Kramatorsk verantwortlich.

Heftige Kämpfe um Mariupol

Wie das ukrainische Militär mitteilte, wurde auch in Debalzewe unweit von Donezk weitergekämpft. Allein in den vergangenen 24 Stunden seien sieben Soldaten getötet und 23 weitere verletzt worden. Die prorussischen Rebellen haben nach eigenen Angaben einen Erfolg errungen und einen Eisenbahnknotenpunkt in der Stadt eingekreist, der zwischen den Rebellenhochburgen Donezk und Luhansk liegt.

Das ukrainische Militär meldete außerdem, in der Hafenstadt Mariupol im Südosten des Landes würde das Vorgehen gegen die prorussischen Rebellen verstärkt. Sicherheitsratssekretär Alexander Turtschinow führe die Truppen der Nationalgarde persönlich an, teilte der Nationale Sicherheitsrat in Kiew mit. "Wir wollen die Aufständischen von Positionen zurückdrängen, von denen sie in die Stadt feuern können", sagte Militärsprecher Andrej Lyssenko.



Die Separatisten berichteten von erbitterten Kämpfen. "Wir schließen eine Gegenoffensive nicht aus, aber das steht für uns jetzt nicht an oberster Stelle", sagte ein Separatistensprecher. Die strategisch wichtige Stadt Mariupol liegt zwischen der russischen Grenze und der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Der Westen befürchtet, dass die Separatisten die Stadt erobern wollen, um einen Landkorridor zwischen Mariupol und der Krim entstehen zu lassen. In der von den Rebellen gehaltenen Stadt Donesk starben bei Artilleriebeschuss mindestens zwei Zivilisten, zwölf Menschen wurden verletzt.



Militäroffensive auf der Krim

Am Mittwoch wollen der russische Präsident Wladimir Putin, sein ukrainischer Kollege Petro Poroschenko sowie Frankreichs Präsident François Hollande und Bundeskanzlerin Angela Merkel in der weißrussischen Hauptstadt Minsk über einen Waffenstillstand für die Ostukraine verhandeln. Die EU und die Nato werfen Russland vor, die Separatisten militärisch zu unterstützen. Russland weist diese Anschuldigungen zurück.

Russland demonstriert derweil militärische Stärke. Auf der von dem Land annektierten Krim hätten mehr als 600 Soldaten eine Militärübung gestartet, meldete die Nachrichtenagentur Ria unter Berufung auf die Schwarzmeerflotte. Außerdem begannen rund 2.000 Spähtrupp-Soldaten ein Manöver in Südrussland, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete. Das Manöver werde einen Monat dauern. Russlands südlicher Militärbezirk grenzt an die Ukraine.

In einem am Dienstag veröffentlichten Telegramm an Diplomaten schrieb Präsident Putin: "Wir können garantieren, dass die Russische Föderation an einer unabhängigen Außenpolitik festhält, egal wie viel Druck auf uns ausgeübt wird." Die fundamentalen Interessen des russischen Volkes würden "entsprechend der globalen Sicherheit und Stabilität" verfolgt.