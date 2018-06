Schwere Gefechte um die ostukrainische Stadt Debalzewe gefährden die ausgehandelte Waffenruhe und die Umsetzung des zweiten Minsker Protokolls. Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident François Hollande und der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko haben daher in einem Telefongespräch erneut gefordert, den Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) freien Zugang zu dem weiterhin umkämpften Gebiet zu gewähren. Die US-Regierung forderte ein sofortiges Ende der Kämpfe. "Russland und die Separatisten, die es unterstützt", müssten sämtliche Angriffe einstellen.



Laut dem Minsker Abkommen soll die OSZE-Mission in der Ostukraine die Waffenruhe überwachen. Doch die Rebellen, die Debalzewe umzingelt haben, hielten sie davon ab, in die Stadt hineinzukommen, hieß es.

Die Konfliktparteien warfen sich dabei gegenseitig vor, die Waffenruhe zu brechen. Die Regierung in Kiew erklärte, die gegnerischen Truppen hätten binnen 24 Stunden 112-mal angegriffen. Fünf Soldaten seien durch die Angriffe getötet, 25 weitere verletzt worden. Rebellensprecher Eduard Basurin sagte hingegen, die Separatisten würden sich an die Waffenruhe halten. Stattdessen seien sie 49-mal durch die ukrainische Seite beschossen worden.

Mit der brüchigen Waffenruhe ist auch die Umsetzung weiterer Punkte des Abkommens gefährdet. Weder die ukrainische Armee noch die Separatisten sind bereit, wie geplant ab Dienstag ihre schweren Waffen von der Frontlinie zurückzuziehen. Dies stehe angesichts des anhaltenden Beschusses nicht zur Debatte, sagte Armeesprecher Wladislaw Selesnjow. Auch Basurin schloss aus, der Vereinbarung weiter zu folgen, solange noch geschossen würde.

Angeblich sind in dem Verkehrsknotenpunkt Debalzewe mehrere Tausend ukrainische Soldaten von den Rebellen eingekesselt. Laut der russischen Zeitung Kommersant war die Frage, ob dieser Kessel tatsächlich existiere, wesentlicher Bestandteil der Verhandlungen in Minsk. Die Ukraine bestreitet, dass die Soldaten umschlossen sind. Dem Kommersant nach habe Hollande mit Bezug auf den französischen Geheimdienst bestätigt, dass es den Kessel gebe.

EU spricht explizit von russischen Truppen in der Ukraine

Wie schon vor der Vereinbarung von Minsk festgelegt, hat die Europäische Union wegen des Ukraine-Konflikts ihre Sanktionen ausgeweitet. 19 weitere Einzelpersonen, darunter auch zwei stellvertretende russische Verteidigungsminister sowie neun Organisationen, kamen wegen Verbindungen zu den Kämpfen in der Ostukraine auf die Liste. In der Begründung für die Sanktionen schrieb die EU explizit, dass russische Truppen in der Ukraine agieren würden. Die Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Frederica Mogherini, sagte dem EUobserver, diese sehr direkte Formulierung sei bewusst gewählt worden.

Das russische Außenministerium kritisierte die neuerlichen Strafmaßnahmen und kündigte eine angemessene Reaktion seinerseits an.