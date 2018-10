Als Wladimir Putin nach einer ewig scheinenden Nacht der Verhandlungen vor die Journalisten trat und einen Waffenstillstand ankündigte, kam ein Gefühl der Erlösung auf: Das Friedensabkommen für die Ostukraine, das Unterhändler im September in Minsk abgeschlossen hatten, wurde nun in einem gesamteuropäischen Kraftakt auf höchster Ebene erneuert. Zu den Vereinbarungen gehören ein Ende der Kämpfe vom 15. Februar an, der Abzug der schweren Waffen zu beiden Seiten der ostukrainischen Frontlinie, die Freilassung aller Gefangenen und eine Verfassungsreform, die den abtrünnigen Gebieten größere Selbstständigkeit innerhalb des ukrainischen Staates gewähren soll.

Solche Momente der Hoffnung sind für die Menschen in den geschundenen und zerbombten Gebieten von Donezk und Luhansk selten geworden während der vergangenen Monate. Vier Staatschefs beglaubigten ein gemeinsames Friedensversprechen mit ihrem Wort, wenn sie es auch nicht unterschrieben. Das setzt ein Symbol und ist ein Lichtblick.

Doch das 16-stündige Ringen um Positionen, Formulierungen und Nervenhoheit unterstrich zugleich, dass die Motive und Ziele der beteiligten Seiten kaum gegensätzlicher sein könnten. Angela Merkel und François Hollande wollten so schnell wie möglich in Verhandlungen den Krieg auf europäischem Boden beenden, ohne dabei Aggressoren, die mit Gewalt Fakten schufen, übermäßig zu belohnen. Kompromisse waren dabei unumgänglich, denn es galt, Schlimmeres zu verhindern: eine neue Sanktionsrunde, das Kriegsrecht in der Ukraine, US-Waffenlieferungen, Russlands harsche Antwort und eine Eskalation, die kaum mehr aufzuhalten ist.



Wirklichkeitstest steht noch bevor

Putin ging es in den vergangenen Monaten weniger um die Lösung des Konflikts als um sein kontrolliertes Lodern. Er hatte mehrere Ziele vor Augen: eine dem Westen zugewandte Ukraine sollte verhindert, in das Nachbarland hineinregiert und eine Art Pufferstaat nach Westen geschaffen werden. In Minsk konnte er seine Gewinne einstreichen. Ob er sie nur als eine Etappe ansieht, bleibt sein Geheimnis.

Die Ukraine will souverän Entscheidungen treffen können und die Oberhoheit über ihr Staatsgebiet zurückgewinnen. Ihr stehen Rebellen im Osten gegenüber, die im Hormonkick des Krieges noch lange nicht kampfesmüde sind. Frieden muss für viele von ihnen degradierend und nach jener Langeweile klingen, der sie in ihren Milizen entkommen wollten.

Dass angesichts dieser Interessen-Kakophonie die Beschlüsse von "Minsk 2" einen längerfristigen Triumph der Diplomatie über die Waffen darstellten, ist unwahrscheinlich. Der Wirklichkeitstest, der schon "Minsk 1" pulverisierte, steht dem Abkommen noch bevor. Die Liste der möglichen Gründe für ein Scheitern bleibt lang.

Wie groß der Einfluss Moskaus auf die Kampfverbände in der Ostukraine ist, bleibt ungewiss. Eine Abhängigkeit besteht wechselseitig: Die Milizen brauchen Russlands Hilfe, aber Russland braucht auch ihren Sieg. Die Moskauer Führung hat sich so vehement dem Schutz aller bedrängten Russen auf der Welt verschrieben, dass eine Niederlage in Donezk oder Luhansk nicht nur einen immensen Gesichtsverlust mit sich brächte. Es sähe nach Hochverrat an den eigenen, vorgeblich hehren Zielen aus. Das Vertrauen in Russlands Kraft und Verlässlichkeit wäre auch unter seinen Partnerländern verheert.