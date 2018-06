Die ägyptische Staatsanwaltschaft hat nach schweren Ausschreitungen bei einem Erstliga-Spiel Anklage gegen Anhänger der verbotenen Muslimbruderschaft und gegen einige Ultra-Fans erhoben. 16 Personen seien wegen Mordes, Unruhestiftung und Zerstörung angeklagt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sie sollen an Ausschreitungen vor Beginn eines Fußballspiels Anfang Februar beteiligt gewesen sein, bei denen 21 Menschen ums Leben kamen.

Bei dem Kairoer Derby war es zu einer Massenpanik gekommen, nachdem Sicherheitskräfte Tränengas in die Menge gefeuert hatten. Nach offiziellen Angaben hätten sich Fans illegal Zugang zum Stadion verschaffen wollen. Der Staatsanwaltschaft zufolge habe die Muslimbruderschaft die Fans mit Waffen ausgerüstet.



Nach den Fußballunruhen hatten Behörden eine 40-tägige Trauerphase für die Erste Liga angeordnet. Der Spielbetrieb soll ab diesem Freitag ohne Zuschauer fortgesetzt werden.



Todesurteile gegen 14 führende Muslimbrüder

In einem weiteren Prozess hatte Ägyptens Justiz zuvor den Anführer der islamistischen Muslimbruderschaft, Mohammed Badie, zum Tode verurteilt. Mit ihm erhielten 13 führende Muslimbrüder die Todesstrafe. Sie seien für schuldig befunden worden, nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi im Sommer 2013 in einer "Operationszentrale" Pläne für Unruhen und Gewalt in Ägypten geschmiedet zu haben, berichtete die ägyptische Zeitung Al-Masry al-Youm.

Der Beschluss wurde von einem Kairoer Gericht gefällt. Nach ägyptischem Recht muss nun der Großmufti des Landes die Todesurteile bewerten. Seine Entscheidung ist für den Richter jedoch nicht bindend, sie geht nur als Empfehlung in den Urteilsspruch ein.

Badie wurde bereits zwei Mal zum Tode verurteilt, ein Urteil wurde in lebenslange Haft umgewandelt, das zweite wird seit Februar neu verhandelt. Auch in zwei anderen Verfahren erhielt der Islamist bereits lebenslang.



Seit dem Sturz Mursis geht Ägyptens Regierung hart gegen Islamisten vor. Die Muslimbruderschaft ist im Land als Terrororganisation eingestuft. Sie wird für viele Missstände in Ägypten verantwortlich gemacht, Hunderte Anhänger wurden zu langjährigen Haftstrafen oder zum Tode verurteilt.

Menschenrechtler beklagen eine Zunahme der Polizeigewalt, seit Al-Sisi Präsident ist. Mehr als 1.400 Demonstranten sind laut Amnesty International in den vergangenen anderthalb Jahren bei der Auflösung von Protesten ums Leben gekommen. Nur selten würden Sicherheitskräfte dafür vor Gericht gebracht.