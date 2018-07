Der ägyptische Staatschef Abdel Fattah al-Sisi hat ungewöhnlich offene Kritik an der Rolle der USA im Nahen Osten geübt. Zugleich machte er in einem Interview des TV-Senders Fox News deutlich, dass er sich im Kampf gegen den Terrorismus eine stärkere militärische Unterstützung aus Washington wünsche. Die arabischen Staaten sollten sich zum Kampf gegen den Terrorismus zusammenschließen, meinte Al-Sisi in dem am Montag ausgestrahlten Interview.

Die USA sind seit Jahrzehnten enge Verbündete Kairos und unterstützen das Land mit massiver Militärhilfe. Feldmarschall Al-Sisi kam im Juni 2014 an die Macht. Im Sommer 2013 war der ein Jahr zuvor gewählte Präsident Mohammed Mursi, der Führer der Muslimbruderschaft, in einem Putsch gestürzt worden.

Die Kritik an den USA ließ al-Sisi ungewöhnlich deutlich durchblicken. Auf die Frage, was er von der Führungsrolle der USA in der Region halte, schwieg er zunächst - dann sagte er: "schwierige Frage".

Al-Sisi: USA greifen Kairo nicht ausreichend unter die Arme

Wenn sich Saudi-Arabien, die Emirate sowie Jordanien "mit Unterstützung der USA" im Anti-Terrorkampf zusammenschließen, "können wir eine Menge tun". Die Menschen in Ägypten forderten eine "starke Reaktion von fähigen Staaten", sagte al-Sisi mit Blick auf militärische Unterstützung der USA. Es herrsche der Eindruck vor, dass die USA Kairo nicht ausreichend unter die Arme greifen.

Die gesamte Region sei massiv vom Terrorismus bedroht, sagte Al-Sisi mit Blick auf die Milizen des "Islamischen Staats". Der Terrorismus sei noch nicht zurückgedrängt, sondern breite sich weiter aus.