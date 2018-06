Ein Dank an die ausländischen Soldaten – Hamid Karsai wäre so etwas nur schwer über die Lippen gekommen. Der frühere afghanische Präsident, der das Land bis zum vergangenen September regierte, hatte am Ende nichts Positives mehr zu sagen über den internationalen Kampfeinsatz, der doch einst auch der Wille seiner Regierung war.

Dabei hatte der Westen ihn nach dem Sturz des Taliban-Regimes ins Amt gebracht, seine korrupte Machtpolitik finanziert und ihn reich gemacht, ihn bis zuletzt gestützt. Doch Karsai war der ausländischen Truppen überdrüssig geworden: Sie sollten nach 14 Jahren Krieg endlich gehen, dann würde schon Frieden werden, so dachte Karsai: Afghanistan sei bereit, es allein zu schaffen.

Sein Nachfolger Aschraf Ghani, der in diesen Tagen durch die USA tourt, nimmt großen Abstand von dieser Vorstellung. Ghani weiß: Er braucht die Hilfe der Amerikaner, ihr Geld sowieso. Also bemüht sich der Präsident um einen Neustart der Beziehungen. Sein USA-Besuch ist von wiederentdecktem Respekt geprägt.

Schon mit dem Beginn seiner Amtszeit schlug Ghani neue Töne an, nutzte jede Gelegenheit, deutlich zu machen, wie dankbar sein Land für den Einsatz der internationalen Koalition sei und damit vor allem der Hunderttausenden amerikanischen Soldaten, die dort seit 2001 den Kampf gegen den Terror führten. Vor mehr als 200 US-Veteranen fand Ghani am Montag im Pentagon einmal mehr Worte der Verbundenheit für die Opferbereitschaft derer, die Frieden und Hoffnung bringen wollten. Auf dem Nationalfriedhof in Arlington legte er einen Kranz am Grabmal des Unbekannten Soldaten nieder.

Afghanistan will USA nicht weiter zur Last fallen

Der neue afghanische Präsident drängt die USA geradezu, ihr Engagement in Afghanistan beizubehalten: Er hat umgehend das bilaterale Sicherheitsabkommen unterzeichnet, das sein Vorgänger verwehrte und das die Regeln für den Verbleib der US-Truppen nach dem Ende des Kampfeinsatzes festlegt.



Vor allem will Ghani nun, dass Washington noch einmal über den Zeitplan des Abzugs seiner noch knapp 10.000 US-Soldaten im Land nachdenkt. Denn das Ausbildungsniveau der afghanischen Armee ist weit davon entfernt, dass Ghani im Kampf gegen die Taliban sein ganzes Vertrauen in sie setzen könnte. Immerhin, die USA haben Finanzhilfen versprochen, die sicherstellen sollen, dass die afghanische Armee auch 2017 weiter 352.000 Soldaten umfassen kann. Es hapert jedoch weiterhin an maßgeblichen Fähigkeiten zur Unterstützung aus der Luft, logistischen Kapazitäten und der notwendigen Informationsbeschaffung.



Über die kommenden neun Monate sollte die US-Truppe in Afghanistan eigentlich auf rund 5.500 Mann reduziert werden, spätestens ab Ende 2016 war nur noch ein kleines Kontingent geplant, vor allem mit dem Auftrag, die Botschaft in Kabul zu schützen. Nun deutet sich an, was Präsident Barack Obama womöglich noch im Beisein seines Gastes verkünden wird: Weitere eineinhalb Jahre könnte es bei knapp 10.000 US-Soldaten bleiben; die anderen internationalen Truppensteller könnten den Abzug ihrer rund 3.000 Soldaten ebenfalls verlangsamen, Gespräche laufen bereits.



Es bliebe dann auch nicht bei der Beratung und Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte, dem Mandat der Nato-geführten Nachfolgemission Resolute Support. Die USA könnten weiter Dschihadisten im Land bekämpfen, wenn auch in begrenztem Umfang.

Trotz aller Aufgeschlossenheit wollen Ghani und sein früherer Rivale und heutiger Regierungspartner Abdullah Abdullah in Washington nicht den Eindruck erwecken, dass sie sich vor der eigenen Verantwortung drücken und zu viel von den Amerikanern erwarten. "Afghanistan bittet die Vereinigten Staaten nicht, unseren Job für uns zu erledigen", schrieben die beiden dieser Tage in einem Beitrag für die Washington Post. "Unser ultimatives Ziel ist Eigenständigkeit." Das Land werde den USA nicht weiter zur Last fallen, sagte Ghani in Washington, und "sein Haus in Ordnung bringen".