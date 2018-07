Die Staaten der Arabischen Liga wollen eine gemeinsame Eingreiftruppe gründen. Das beschlossen die Staats- und Regierungschefs während ihres Gipfeltreffens im ägyptischen Scharm El-Scheich. Die Truppe solle gegen extremistische Gefahren in der Region vorgehen können, sagte Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sissi.



In einem Kommuniqué heißt es, die Mitgliedsstaaten könnten frei entscheiden, ob sie sich an der Eingreiftruppe beteiligen werden. Dieser sollen 40.000 Elitesoldaten angehören, die von Kampfflugzeugen und Kriegsschiffen unterstützt würden, zitiert die Nachrichtenagentur Associated Press ägyptische Beamte. Details sollen in den kommenden Wochen ausgearbeitet werden, sagte al-Sissi.

Das Treffen der Arabischen Liga findet unter dem Eindruck der wachsenden Gefahr eines Bürgerkriegs im Jemen statt. Die Mitgliedsstaaten veröffentlichten eine Mitteilung, in der sie sich mit dem Präsidenten des Landes, Abdrabbo Mansour Hadi, solidarisieren. Am Donnerstag hatte ein von Saudi Arabien angeführtes Militärbündnis begonnen, Angriffe gegen die Huthi-Rebellen zu fliegen.