Ist der "chinesische Traum" ausgeträumt, kaum dass der Slogan von der Führung in Peking allem Volk verkündet worden ist? Für Staatschef Xi Jinping ist "die Wiederentstehung der chinesischen Nation der größte Traum unserer Nation seit dem Beginn der Neuzeit. (…) Er ist unser gemeinsamer Traum."

Und nun die große Ernüchterung. Zum Ende des Nationalen Volkskongresses, der jährlichen Sitzung von Chinas Scheinparlament, schwört Premierminister Li Keqiang die Chinesen auf schwere Zeiten ein. Die von Li postulierte "neue Normalität", die auf die Jahre des scheinbar unbegrenzten Booms folgt, sieht so aus: Das Wirtschaftswachstum hat sich deutlich verlangsamt, als Ziel für dieses Jahr nennt die Regierung "rund sieben Prozent". Sie gibt offen zu, dass diese Zahl – die niedrigste seit 25 Jahren – nur mit Mühe zu erreichen sein wird. Der Internationale Währungsfonds ist noch ein bisschen vorsichtiger: Er sagt ein Wachstum von 6,8 Prozent in diesem und von 6,5 Prozent im nächsten Jahr voraus.

Die Wachstumsschwäche ist aber nur eine der gewaltigen Herausforderungen, vor denen China steht. Da ist die rasant wachsende Verschuldung: Seit 2007 hat sie sich vervierfacht und liegt inzwischen bei 282 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Dann die entsetzliche Umweltverschmutzung, die zunehmend die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet. Der Dokumentarfilm Unterm Firmament der Journalistin Chai Jing, der das ganze Ausmaß der Verseuchung von Luft, Boden und Wasser zeigt, wurde von der Zensur aus den großen Onlineforen verbannt. Aber 200 Millionen Chinesen hatten ihn bereits gesehen.



Schließlich ist da noch die vollkommen aus dem Ruder gelaufene Korruption. Ihr hat Xi Jinping den Kampf angesagt, und tatsächlich scheut die Disziplinarkommission des ZK nicht vor Ermittlungen auch gegen höchste Kader zurück. Nur gleicht die Kampagne eher einer Säuberung nach maoistischem Muster: Da Xi erkennbar auf parteiinterne Rivalen zielt, hilft ihm der – in der Bevölkerung eigentlich populäre – Kampf gegen die Korruption wenig dabei, verlorene Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen.

So groß ist der Legitimationsverlust der KP inzwischen, dass ein hoch angesehener China-Experte wie der amerikanische Politikwissenschaftler David Shambaugh schreibt, in China habe das "Endspiel" der kommunistischen Herrschaft begonnen. Shambaugh leitet das China-Programm der George-Washington-Universität. Seit Jahrzehnten forscht er über die KP, veröffentlichte 2008 das Buch China's Communist Party: Atrophy and Adaptation.

Shambaugh ist ein nüchterner, besonnener Analytiker. Umso mehr Aufsehen erregte sein Artikel im Wall Street Journal, in dem er die Schwächen der Partei und die Verwundbarkeit des Systems schonungslos aufzeigte. Sein Resümee: "Wir können nicht voraussagen, wann der chinesische Kommunismus zusammenbrechen wird; aber es ist schwer, nicht zu dem Schluss zu gelangen, dass wir Zeugen seiner Endphase sind."

Wilder und roher Kapitalismus

Hier dürfte Shambaugh allerdings irren. Chinas Kommunisten haben sich in den vergangenen Jahrzehnten als überaus lernfähig gezeigt. So wie der Markt Einzug in die Staatswirtschaft hielt, so zogen Unternehmer in die Partei ein. Der Mehrheit der Bevölkerung geht es heute materiell besser als je zuvor in der Geschichte. Die Bürger sind frei, nach Wohlstand zu streben, solange sie eine Grenze respektieren: Keine Kritik an der Partei!

Chinas wilder und roher Kapitalismus hat mit marxistischen Ideen und kommunistischen Idealen nichts mehr zu tun. Nur an der leninistischen Lehre von der Alleinherrschaft der Partei hält die Führung in Peking eisern fest. Dieser Widerspruch zerrt an der Herrschaft der KP, aber er zerreißt sie noch nicht. Auch deshalb, weil in China bei aller Korruption und Vetternwirtschaft immer wieder fähige Funktionäre nach oben gekommen sind, die das Land alles in allem besser regiert haben als die Führungseliten anderer autoritärer Staaten.

Aber es könnte sein, dass der chinesische Kapitalismus-Leninismus an seine Grenzen stößt. Weil eine moderne, globalisierte Volkswirtschaft ohne Transparenz, Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit eben doch nicht funktioniert.

Also befindet sich China in keiner Endphase, aber vielleicht in einer höchst gefahrvollen Übergangsphase. Darauf hat Li Keqiang die Chinesen eingestimmt, als der Premier am vergangenen Sonntag sagte, die notwendigen Veränderungen würden mühevoller und schmerzhafter "als Nägel zu schneiden"; es gehe stattdessen darum, mit dem Messer tief ins eigene Fleisch zu schneiden.

Es könnte die Partei selbst sein, die das Volk unsanft aus dem "chinesischen Traum" rüttelt. Es sind jedenfalls keine Zeiten, in denen sich der brave Bürger beruhigt zum Schlummer niederlegt.