In einem Papier zum kommenden EU-Gipfel fordert die EU-Ratspräsidentschaft von der Europäischen Union, illegale Zuwanderer zur Abschreckung schneller abzuschieben und somit die Erwartungshaltung potenzieller Asylsuchender einzudämmen. "Die schnelle Rückführung von Migranten könnte als Exempel dienen, das den vergeblichen Erwartungen der Zuwanderer auf eine schnelle Verbesserung ihrer Lebensumstände entgegenwirkt," heißt es in dem internen Dokument, das der Nachrichtenagentur AP vorliegt.

Mehr als 276.000 Zuwanderer sind im vergangenen Jahr auf der Flucht vor Armut oder Gewalt illegal in die EU eingereist. Dies sind nach Angaben der EU-Kommission 155 Prozent mehr als 2013 und doppelt so viele wie 2011. Etwa 70 Prozent der Asylsuchenden kommen über Libyen nach Europa, heißt es aus Kreisen der EU-Kommission. Auf dem EU-Gipfel wollen die EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag daher auch über die Möglichkeit beraten, in dem konfliktgeplagten Land eine stabile, allgemein anerkannte Regierung zu erreichen.



In dem Papier der EU-Ratspräsidentschaft wird zudem gefordert, den Zuwandererströmen auch in Ägypten, Tunesien und der Türkei entgegenzuwirken. Wie das im Einzelnen durchgesetzt werden soll, geht aus dem Dokument nicht hervor.



Tunesien zeigt sich offen für Gespräche über ein Auffanglager für Flüchtlinge. Außenminister Taieb Baccouche wolle eine entsprechende Idee aus dem Kreis der EU in Betracht ziehen. Vor allem Deutschland plädiert für die Einrichtung solcher Lager in Herkunfts- und Durchgangsländern von Flüchtlingen.

Die meisten Flüchtlinge kommen in kaum seetüchtigen Booten über das Mittelmeer. Mehr als 3.000 Menschen überlebten die Überfahrt im vergangenen Jahr nicht. Allein seit Januar kamen rund tausend weitere Flüchtlinge ums Leben.