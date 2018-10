Die deutschen Sicherheitsbehörden haben laut einem Spiegel-Bericht einen deutschen Gefährten des gesuchten "Dschihadi John" identifiziert, welcher in den vergangenen Monaten durch mehrere Exekutionsvideos der Dschihadistengruppe "Islamischer Staat" (IS) bekannt geworden war. Nach gemeinsamen Recherchen des Magazins und der britischen Zeitung Mail on Sunday handelt es sich bei dem Begleiter um den deutschen Staatsbürger Marcel S. aus Düsseldorf, der den deutschen Behörden seit Jahren als radikaler Konvertit bekannt ist.

Marcel S. habe das heutige IS-Mitglied "Dschihadi John" im Mai 2009 bei einer Reise nach Tansania begleitet. Dort seien die Männer, die von einem weiteren Freund begleitet worden seien, am 22. Mai 2009 am Flughafen aufgehalten worden. Die Behörden verweigerten ihnen dem Bericht zufolge die Einreise und schoben die Männer nach London ab. Damals sei angenommen worden, dass die drei Männer nach Somalia reisen und sich dort der islamistischen Shebab-Miliz anschließen wollten.

Spätestens seit der versuchten Tansania-Reise sei Marcel S. im Visier deutscher, aber auch französischer Sicherheitsbehörden, heißt es in dem Bericht. Die Franzosen ließen den Düsseldorfer demnach 2009 im Schengen-Raum zur verdeckten Fahndung ausschreiben. Die deutschen Strafverfolger hätten S. im September 2013 gefasst: Auf der Rückreise aus Kairo sei er am Frankfurter Flughafen mit einem gefälschten französischen Personalausweis und einem ebenfalls gefälschten Führerschein erwischt worden, die in seine Jacke eingenäht gewesen seien.

Seit einer Verurteilung im Herbst 2014 wegen der gefälschten Papiere hält sich Marcel S. laut Spiegel wieder in Düsseldorf auf. Er behauptete demnach in einem kurzen Gespräch mit dem Magazin, er habe sich von der islamistischen Szene in Deutschland abgewandt. "Ich habe mit dem ganzen Zeug nichts mehr zu tun", sagte der heute 29-Jährige demnach. An seinen ehemaligen Reisebegleiter "Dschihadi John" erinnerte sich S. nach eigenen Angaben nicht mehr.

Mehrere britische und US-Medien hatten Ende Februar den Mann mit dem britischen Akzent identifiziert, der "Dschihadi John" genannt wird und mehrere westliche Geiseln enthauptet haben soll. Der gebürtige Kuwaiter Mohammed Emwazi soll in West-London aufgewachsen sein. Sein Vater Dschassem Emwazi hatte in einem Interview zunächst gesagt, er habe seinen Sohn auf den Videos an der Stimme erkannt. Am Mittwoch sagte er jedoch der Zeitung Al-Kabas, nichts belege, dass sein Sohn wirklich "Dschihadi John" sei.