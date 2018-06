Noch in der Wahlnacht, als die ersten Prognosen über die Fernsehbildschirme und Nachrichtenticker laufen, schreibt eine israelische Freundin eine SMS, kurz und trocken: "Also, ist jetzt der Zeitpunkt, nach Berlin auszuwandern?" Sie ist nicht die Einzige, die sich diese Frage stellt.

Noch ist die neue israelische Regierung nicht gebildet, es wird noch um Posten gestritten. Sehr wahrscheinlich ist aber eine sehr rechte und religiöse Regierung. Viele israelische Linke und Liberale fürchten deshalb, dass ihr Land international noch mehr isoliert wird. Die Sorge ist nicht unbegründet: Israels engster Verbündeter, die US-Regierung, hat bereits angekündigt, seine Nahostpolitik zu überdenken. Jahrelang hatten die USA alle UN-Resolutionen gegen den Siedlungsbau und für die Anerkennung eines Palästinenserstaats mit ihrem Veto blockiert. Wenn US-Präsident Barack Obama seine Drohung wahr macht, könnte es für Israel in Zukunft ungemütlich werden. Und auch in Europa wird die Kritik an Israels Politik deutlicher. EU-Vertreter in Jerusalem empfehlen in einem Bericht sogar Sanktionen gegen Israel.

Wie die Israelis auf diese wachsende Isolierung reagieren, hängt sehr vom Wohnort ab. Denn es gibt sie längst, die Zwei-Staaten-Lösung in Israel. Die Grenze verläuft allerdings anders, als Europa und die USA es gern hätten: Sie trennt nicht Israel von Palästina, sondern die Metropole Tel Aviv vom Rest des Landes. Die Wiederwahl von Benjamin Netanjahu vor einer Woche hat diese Grenze gefestigt.

Tel Aviv, das ist die hippe Metropole am Mittelmeer: links, liberal, weltoffen. Viele, die hier wohnen, arbeiten in der High-Tech-Industrie und leben ein westliches Leben. Sie sind Kalifornien in vielem näher als Jerusalem und kennen oft nicht einen einzigen Wähler von Netanjahus Likud. Sie nennen ihre Stadt deshalb halb liebevoll, halb ironisch "die Blase". Doch immer dann, wenn eine neue Regierung gewählt wird, es einen Terroranschlag gibt oder einen Krieg, platzt diese Seifenblase – für einen kurzen Moment.



"Wirkliche Veränderung gibt es nur von außen"

Eitan Bronstein, ein linker Aktivist aus Tel Aviv und Mitarbeiter einer Nichtregierungsorganisation, hat sich einen spanischen Pass besorgt. Viele seiner Freunde seien bereits ausgewandert oder dächten darüber nach: "Ich kann sie gut verstehen", sagt er. Bronstein will erst mal bleiben, auch wenn er befürchtet, dass Israel zunehmend isoliert wird: "Wir werden einen hohen Preis zahlen müssen", glaubt Bronstein. Doch er versucht, dem Wahlsieg der Rechten etwas Positives abzugewinnen: "Wirkliche Veränderung gibt es hier nur von außen." Netanjahus Wahlsieg könne dazu führen, dass die internationale Gemeinschaft Israel zu einer anderen Politik gegenüber den Palästinensern zwinge. Behält Bronstein recht, könnte also gerade die Wahl von Netanjahu, der so sehr für den Status quo steht, letztlich zu neuer Bewegung im Nahostkonflikt führen.

Doch es gibt ja noch den anderen Teil des Landes, den jenseits von Tel Aviv. Viele Israelis, die dort leben, sind zunehmend nationalistisch und religiös geprägt und lehnen einen palästinensischen Staat ab. Auf die wachsende internationale Kritik reagieren sie hier mit Trotz.

Zum Beispiel Moshe Wolff, Jahrgang 1921, der in Naharija im äußersten Norden wohnt. Sechs Kilometer sind es von hier bis zur libanesischen Grenze. Als Israel das letzte Mal einen Krieg gegen die Hisbollah führte, flogen die Raketen über das Haus der Wolffs. Er und seine Frau Karla haben die Partei des Ultrarechten Naftali Bennett gewählt. Er wünscht sich im Atomstreit eine härtere Haltung gegenüber dem Iran – selbst Netanjahu würde ja nur Reden halten, sagt Moshe Wolff. Er ist auch gegen einen Palästinenserstaat. Der 93-Jährige argumentiert mit der Logik des Avocado-Bauern, der er jahrzehntelang war: "Die Araber haben Millionen Dunam" – ein im Nahen Osten gebräuchliches Flächenmaß – "und wir haben nur dieses kleine Stück Land. Das kann man doch nicht auch noch teilen." Wolff unterscheidet nicht zwischen Jordaniern, Palästinensern, Libanesen, Ägyptern. Für ihn sind sie alle: die Araber.