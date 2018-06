Die palästinensische Autonomiebehörde bekommt wieder Zugriff auf Steuern und Zölle. Das Büro von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schrieb, dass die israelische Regierung die Gelder freigebe. Diese waren seit Anfang Januar einbehalten worden – als Strafmaßnahme für das Beitrittsgesuch Palästinas zum Internationalen Strafgerichtshof. Den Angaben zufolge handelt es sich um Hunderte Millionen Schekel (1 Schekel entspricht 0,23 Euro). Angesichts der Lage im Nahen Osten müsse Israel sich "verantwortungsvoll und vernünftig" zeigen, begründete Netanjahus Sprecher die Freigabe. Die Entscheidung sei unter anderem aus humanitären Gründen gefallen und diene den Interessen Israels, zitierte die Jerusalem Post ein Regierungsschreiben.

Bei dem einbehaltenen Geld handelt es sich um Einnahmen aus der Mehrwertsteuer und Zöllen auf Waren, die über Israel in die Palästinensergebiete gelangt sind. Sie bilden etwa die Hälfte des palästinensischen Budgets. Nahost-Abkommen sehen vor, dass Israel für die Palästinenser-Regierung Steuern und Abgaben einnimmt und dann weiterleitet. In der Vergangenheit waren die Gelder schon mehrmals eingefroren, letztlich aber überwiesen worden. Mit den Einnahmen werden unter anderem die Gehälter für den öffentlichen Dienst in den Palästinensergebieten gezahlt.

Saeb Erekat, der palästinensische Chefunterhändler, hatte das Vorgehen Israels als "Piraterie" und "Kriegsverbrechen" verurteilt. Die palästinensische Politikerin Hanan Aschrawi sagte: "Es ist nicht nur illegal – neben Landraub begehen sie jetzt auch Geldraub. Die Einnahmen gehören dem palästinensischen Volk."

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hatte in der Silvesternacht den Weg zum Beitritt Palästinas zum internationalen Strafgerichtshof (IStGH) bereitet. Er unterzeichnete die vertragliche Grundlage des IStGH, das sogenannte Rom-Statut, sowie 19 weitere internationale Verträge. Zuvor lehnte der UN-Sicherheitsrat eine Resolution ab, die Israel zum Rückzug aus den besetzten Palästinensergebieten bis Ende 2017 aufforderte. Deshalb wendete sich die Palästinenser-Behörde an den Strafgerichtshof.

Mit einer Ratifizierung des Rom-Statuts ist das Gericht für Verbrechen in Palästina einschließlich des Gazastreifens zuständig. Die palästinensische Seite könnte das Gericht nutzen, um die Rechtmäßigkeit des israelischen Siedlungsbaus in den besetzten Gebieten anzufechten und ein Verfahren wegen Kriegsverbrechen während des Gazakriegs im Juli und August vergangenen Jahres voranzutreiben.

Die Freigabe der Steuergelder scheint ein weiterer Schritt zu sein, um den Konflikt in der Region zu entschärfen. Wenige Tage nach seiner Wiederwahl hatte sich Netanjahu bei arabischen Bürgern seines Landes für abwertende Bemerkungen im Wahlkampf entschuldigt. Er hatte am Wahltag gewarnt, dass arabische Bürger "in Scharen" wählen gehen würden und die Herrschaft seiner Likud-Partei gefährden würden.