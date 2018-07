Vor wenigen Wochen noch völlig undenkbar: Mehrere Hundert Menschen sitzen in einem Saal im Norden Tel Avivs und warten auf Isaac Herzog. Eigentlich war die Veranstaltung in einer kleineren Halle geplant, wegen des großen Andrangs wurde jedoch kurzfristig ein größerer Raum gebucht. Jetzt stehen die Wahlkämpfer im Foyer und verteilen T-Shirts mit dem Slogan "I love Buji" – dem Spitznamen ihres Kandidaten. Man kann nicht sagen, dass ihnen die Hemden aus der Hand gerissen werden. Herzog ist kurz vor der Wahl beliebt wie nie – aber ein Popstar ist er noch nicht.

Herzog tritt an als Spitzenkandidat für das Zionistische Lager, ein Bündnis, das sich aus der Arbeiterpartei Avoda und der Partei der Justizministerin Tzipi Livni zusammengeschlossen hat. Er hat erkannt, dass die einstmals stolze Arbeiterpartei, immerhin die Partei des ersten israelischen Präsidenten Ben Gurion, allein nicht mehr in der Lage ist, eine Wahl zu gewinnen.



Herzog profitiert in diesen Tagen von einer Netanjahu-Müdigkeit der Israelis, quer durch alle politischen Milieus. Inzwischen hat das Zionistische Lager die Likud-Partei des Premiers in Wahlumfragen überholt. Ein Wahlsieg und ein Ende von Netanjahus Amtszeit scheinen möglich.

Als Herzog schließlich lautlos die Bühne betritt, begleitet von einem Bodyguard und wohlwollendem, aber nicht unbedingt frenetischem Applaus, beginnt er schnell mit einer Rede, die er ohne viel Eifer vorträgt: "Ich bin die einzige Alternative zu Netanjahu", sagt Herzog, und erklärt dann, wie er soziale Gerechtigkeit schaffen und das unter Netanjahu belastete Verhältnis zu den USA wieder verbessern will. Das alles klingt überzeugend – begeisternd ist Herzog nicht, seine Hand vergräbt er in der Hosentasche. Lebendiger wird er erst im zweiten Teil der Veranstaltung, als er auf Fragen des Publikums antwortet.

Sehnsucht nach Biederkeit

In nahezu allem ist Herzogs Auftritt ein Gegenmodell zum amtierenden Ministerpräsidenten. Schmal sehen die Schultern in seinem Sakko aus, seine randlose Brille scheint ebenso fragil wie seine Statur zu sein. Man möchte meinen, solche Äußerlichkeiten sollten unerheblich sein. Doch Herzog sah sich sogar gezwungen, in einem Wahlspot seine hohe Stimmlage zu rechtfertigen – das sagt wohl einiges über die Vorstellung von Männlichkeit und Führung in der israelischen Politik.

Kann man sich diesen Mann als Oberbefehlshaber in Kriegszeiten vorstellen? Gebeugt über eine Landkarte, Seite an Seite mit den Generälen? Kann man nicht. Aber vielleicht ist gerade das der Grund für seinen erfolgreichen Wahlkampf. Nach sechs Jahren Netanjahu und politischem Alarmismus gibt es in Israel eine Sehnsucht nach einem, der diplomatisch ist und dabei bieder wirkt. So wie die deutschen Wähler nach den Basta-Jahren unter Schröder eine Kanzlerin wählten, die lieber die Raute formt, als die Faust zu ballen.

Herzog ist einer, der schon biografisch für die gute alte Zeit Israels steht, ohne Terror und Kriege. Er ist Sohn einer alten einflussreichen israelischen Dynastie, woran er bei jeder Wahlveranstaltung erinnert. Herzogs Vater war von 1983 bis 1993 Präsident des Landes, sein Großvater der erste aschkenasische Oberrabbiner.