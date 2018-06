Durch einen Luftangriff auf ein Flüchtlingscamp im Jemen sind nach Angaben von Beobachtern mindestens 45 Menschen getötet worden. 65 weitere Menschen seien bei dem Angriff auf das Lager im Nordwesten des Landes verletzt worden, sagte ein Sprecher der Internationalen Organisation für Migration (IOM). In dem Camp sollen sich rund 700 Flüchtlinge aufgehalten haben. Unter den Toten seien auch Frauen und Kinder, hieß es aus jemenitischen Sicherheitskreisen.



Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition greift seit Donnerstag Stellungen der schiitischen Huthi-Miliz im Jemen an. Betroffen war am Montag vor allem Sanaa. Laut Berichten von Einwohnern waren sowohl Sanaa als auch Orte östlich der Hauptstadt sowie im Westen des Landes betroffen.

Die Angriffe in Sanaa trafen Einwohnern zufolge die Gegend um den Präsidentenpalast sowie Waffendepots am Rande der Stadt. "Es war eine Höllennacht", sagte ein jemenitischer Diplomat. Bei den Angriffen am Vortag waren nach Angaben des von den Huthis kontrollierten Gesundheitsministeriums 35 Menschen getötet worden. Eine unabhängige Bestätigung dafür gab es nicht. Die Angriffe haben in Sanaa große Unsicherheit ausgelöst. Die Schulen blieben geschlossen, die Einwohner suchten in ihren Häusern Schutz, Hunderte Menschen flohen in nahe gelegene Dörfer.

Trotz der saudischen Luftangriffe stießen die Rebellen weiter Richtung Aden vor, der letzten Bastion der Anhänger des geflohenen Präsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi. Dort waren Explosionen und Maschinengewehrfeuer zu hören. Arabischen Fernsehberichten zufolge stehen die Huthi-Kämpfer rund 30 Kilometer vor den Toren der Stadt. In den vergangenen beiden Tagen seien bei Kämpfen in der Region mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen, berichteten Sicherheitsquellen.

Iran kritisiert Eingreifen Saudi-Arabiens

Saudi-Arabien unterstützt Jemens Präsidenten Hadi, der vor den Huthis geflohen ist und sich derzeit im Ausland aufhält. Ein Sprecher der saudischen Koalition erklärte, die Angriffe würden so lange fortgesetzt, bis Hadi an die Macht zurückkehren könne. Dieser war vergangene Woche wegen des Vormarschs seiner Gegner von Aden nach Saudi-Arabien geflüchtet. Die Streitkräfte des Königreichs hatten daraufhin Luftangriffe gegen die Rebellen im Jemen begonnen. Diese sind verbündet mit Unterstützern des früheren Präsidenten Ali Abdullah Salih. Schon im September hatten die Huthis die Hauptstadt unter ihre Kontrolle gebracht und von dort aus ihre Macht ausgebaut. Hadi wird vom Westen unterstützt.

Gegen das saudi-arabische Eingreifen in den Konflikt gab es heftigen Protest aus dem Iran, der als Schutzmacht der schiitischen Rebellen gilt. Die Luftangriffe der vergangenen Tage trafen nicht nur Kämpfer, sondern auch Kampfjets, Luftabwehrsysteme und Raketenabschussrampen, von denen sich die Saudis bedroht fühlen.



Saudische Bodentruppen und pakistanische Soldaten begannen unterdessen an der Grenze zum Jemen eine gemeinsame Militärübung. Diese stehe jedoch in keiner Verbindung zu laufenden Militäreinsätzen, zitierte die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA einen hohen General. Die sunnitische Atommacht Pakistan hat bislang noch nicht entschieden, ob sie sich an dem Kriegseinsatz im Jemen beteiligt.