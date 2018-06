Die von Saudi-Arabien geführte Koalition hat bei ihren Luftangriffen nach eigenen Angaben alle Kampfflugzeuge des Jemen zerstört. Der saudi-arabische General Ahmed bin Hassan Asiri sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur SPA, die schiitischen Huthi-Rebellen seien zudem aus umkämpften Luftwaffenstützpunkten vertrieben worden. Seine Angaben konnten zunächst aber nicht bestätigt werden.

Asiri sagte, die Attacken der Koalition gälten jetzt den Scud-Raketen unter der Kontrolle der Huthis. Die meisten Startrampen seien bereits zerstört worden. Die Rebellen verfügten aber möglicherweise über weitere Raketen.

Am frühen Morgen hatte die Koalition mit Luftschlägen auf die Hochburg der Huthi-Rebellen im Nordjemen begonnen. Augenzeugen bestätigten der Deutschen Presse-Agentur, dass Dutzende Waffendepots der Aufständischen in der Stadt Saada bombardiert worden seien.

150.000 Soldaten an der Grenze zu Jemen

Durch die Luftangriffe wurde der Flughafen in Jemens Hauptstadt Sanaa lahmgelegt. Nach nächtlichen Angriffen könne die Landebahn nicht mehr genutzt werden, hieß es aus jemenitischen Luftverkehrskreisen.



Die von Saudi-Arabien geführte Koalition arabischer Staaten hatte in der Nacht zum Donnerstag mit den Luftangriffen gegen Stellungen der Huthi-Rebellen begonnen, um deren weiteren Vormarsch zu stoppen. Nach Ansicht von Beobachtern sollen die Angriffe einen Einmarsch von Koalitionstruppen vorbereiten. Saudi-Arabien hat als Jemens nördlicher Nachbar nach eigenen Angaben etwa 150.000 Soldaten an der Grenze aufmarschieren lassen.

Arabische Liga plant gemeinsame Armee

Angesichts zunehmender Konflikte im Nahen Osten will die Arabische Liga eine gemeinsame Armee aufbauen. Im Entwurf der Abschlusserklärung des Gipfeltreffens im ägyptischen Scharm al-Scheich heißt es, Ziel der gemeinsamen Streitkräfte sei es, wachsenden Bedrohungen in der Region entgegenzutreten. Dem Dokument zufolge werden die arabischen Staaten die Aufständischen im Laufe des Tages aufrufen, die jemenitische Hauptstadt Sanaa zu verlassen und ihre Waffen an die "rechtmäßigen" Behörden auszuhändigen.



Die Huthi-Rebellen hatten seit vergangenen September Sanaa und mehrere Provinzen unter ihre Kontrolle gebracht. In dieser Woche stießen sie bis in die südjemenitische Stadt Aden vor, wohin der Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi geflohen war. Als die Aufständischen ihn auch dort angegriffen, rief er die Nachbarstaaten zum Eingreifen auf und setzte sich ab. Anhänger des Ex-Präsidenten Ali Abdullah Salih unterstützen die Rebellen bei ihrem Vormarsch.

Offiziell kämpfen die Huthi gegen die Korruption der vertriebenen Elite und einen "sunnitischen Extremismus". Gegner sehen ihr Ziel in der Wiedererrichtung eines zaiditischen Imanats. Der Beginn ihrer Erhebung im Norden hatte noch den Anschein, es ginge den Huthi um stärkeren Einfluss im politischen Ringen um eine neue föderale Staatsordnung. Inzwischen streben sie offenbar nach der Kontrolle über das ganze Land. Der Iran unterstützt die schiitischen Machthaber und sagte unter anderem Öl- und Stromlieferungen zu.