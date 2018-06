Mutmaßliche Islamisten haben in einem auch bei Ausländern beliebten Nachtclub im Zentrum der malischen Hauptstadt Bamako fünf Menschen getötet. Medienberichten zufolge soll es sich um einen Franzosen, einen Belgier sowie einen malischen Polizisten und einen Sicherheitsbeamten handeln. Nach Angaben der UN-Friedensmission Minusma ist auch der fünfte Tote ein Malier.

Der französische Sender RFI sprach außerdem von mindestens zehn Verletzten, von denen zwei in kritischem Zustand seien. Berichten zufolge sollen darunter zwei Schweizer sein, die zur Behandlung in ihre Heimat ausgeflogen wurden. Sie sollen für die UN als Minenräumer gearbeitet haben.

Die Täter griffen Zeugen zufolge das Lokal La Terrasse in der Nacht zum Samstag mit einer Maschinenpistole und Handgranaten an. Einer von ihnen habe laut "Allahu Akbar" (Gott ist der Größte) gerufen, berichtete ein Augenzeuge. Anschließend seien die Männer mit einem Auto und einem Motorrad geflohen. Laut RFI waren sie vermummt. Zwei Verdächtige seien wenig später in der Nähe des Tatorts festgenommen worden.

Die Zeitung Le Figaro berichtete, einer der Toten sei ein in Bamako lebender französischer Ingenieur. Der Belgier arbeitete nach Angaben der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini als Sicherheitsoffizier für die EU-Delegation in Bamako.



Bislang galt Bamako als relativ sicher

Der Manager des Nachtclubs sagte, es habe zuvor keine Drohungen gegen sein Restaurant gegeben. "Der Franzose, der als erstes getötet wurde, saß in der Nähe der Tür. Es ist schwer zu sagen, ob der Anschlag ihm galt oder ob die Täter den ersten Weißen erschossen haben, den sie gesehen haben." Anschläge in Bamako waren bisher eher selten.

Der französische Präsident François Hollande verurteilte den Anschlag scharf. Premierminister Manuel Valls äußerte über Twitter seine Unterstützung für den malischen Präsidenten Ibrahim Boubacar Keita. Der belgische Außenminister Didier Reynders zeigte sich "schockiert über die feige Tat". US-Außenminister John Kerry gab sich angesichts des Anschlags kämpferisch. "Er stärkt nur unsere Entschlossenheit, Terrorismus in allen seinen Formen zu bekämpfen", sagte Kerry bei einem Treffen mit europäischen Amtskollegen in Paris.



Das Auswärtige Amt gab eine Teilreisewarnung für Mali aus und erklärte, weitere Anschläge in Bamako seien nicht auszuschließen. Deutsche in Mali sollten die Nachrichten aufmerksam verfolgen und Anweisungen der örtlichen Sicherheitskräfte unbedingt befolgen.

Bundeswehr in Mali aktiv

Die Lage in Mali ist seit Jahren unsicher. Nach einem Putsch hatten Islamisten und Separatisten 2012 in Mali den Norden unter ihre Kontrolle gebracht. Erst durch ein Eingreifen der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich wurde das Wüstengebiet wieder zurückerobert. Bis heute bleibt die Lage dort unübersichtlich. Die Bundeswehr beteiligt sich an internationalen Einsätzen zur Stabilisierung des Krisenlandes. Im Februar 2013 beschloss der Bundestag die Entsendung deutscher Soldaten zur Unterstützung der European Training Mission in Mali (EUTM Mali). Das Mandat wurde zuletzt am 26. Februar 2015 verlängert und umfasst den Einsatz von bis zu 350 Soldaten für die Pionier- und Logistikausbildung der malischen Armee.

Zudem beteiligen sich bewaffnete deutsche Streitkräfte am UN-Stabilisierungseinsatz Minusma. Seit Beginn des Einsatzes im Juli 2013 transportierte die Bundeswehr bei mehr als 470 Flügen etwa 4.500 Passagiere und rund 520 Tonnen Material zwischen dem Stationierungsort Dakar (Senegal) und Mali. Nach einer Verlängerung des Mandats durch den Bundestag bis zum 30. Juni 2015 können weiterhin bis zu 150 deutsche Soldaten eingesetzt werden.