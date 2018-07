China hat mehrere Kampfjets an die Grenze zu Myanmar geschickt, nachdem die Explosion einer Bombe in der südwestchinesischen Provinz Yunnan am Freitag vier Menschen getötet hatte. Die Luftwaffe wolle Flugzeuge aus Myanmar über chinesischem Gebiet "verfolgen, beobachten, warnen und vertreiben", sagte ein Sprecher.

Nach dem Zwischenfall bei den Kämpfen zwischen Rebellen und Regierungstruppen wurde in Peking der Botschafter von Myanmar ins Außenministerium einbestellt, berichtet die Nachrichtenagentur Xinhua. Die Regierung von Myanmar solle den Vorfall untersuchen und sicherstellen, dass es zu keiner neuen Grenzverletzung komme.

Die Bombe schlug in einem Zuckerrohrfeld in der Stadt Lincang ein. Vier Arbeiter wurden getötet, neun weitere verletzt. In die Region sind 60.000 Menschen aus dem nordöstlichen myanmarischen Bundesstaat Shan geflüchtet, seitdem die Streitkräfte dort gegen Rebellen vorgehen. Der Aufstand in Shan begann am 9. Februar. Die Regierung hat inzwischen den Notstand ausgerufen.

Regierung vermutet ein "Missverständnis"

Nach Darstellung Myanmars sind die Streitkräfte des Landes nicht für den Zwischenfall verantwortlich. Rebellen in der Region könnten aber absichtlich auf chinesisches Gebiet gefeuert haben, um ein "Missverständnis" auszulösen. Das myanmarische Präsidialamt erklärte, die Streitkräfte hätten ausschließlich Ziele im Land selbst angegriffen. Außerdem sei die chinesische Armee über die Einsätze informiert gewesen.

Myanmar bekämpft ethnische Chinesen in der Region Kokang an der Grenze zur Volksrepublik. China dementiert jegliche Verbindung zu den Rebellen und behauptet, es respektiere die Souveränität des Nachbarlandes. In Myanmar glaubt man jedoch, dass frühere chinesische Soldaten die Aufständischen ausgebildet haben. Dies wird von den Rebellen bestritten.

Bei der Rebellengruppe handelt es sich um die MNDAA, die aus Überresten der Kommunistischen Partei Birmas gebildet wurde. Sie kämpfte bis 1989 mit chinesischer Hilfe gegen die Regierung.