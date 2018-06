Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist nach zwei Wochen Haft wieder in Freiheit. "Wir werden unsere Aktivitäten fortsetzen", sagte Nawalny beim Verlassen des Gefängnisses im Norden von Moskau. Zugleich kündigte er an, seinem ermordeten Freund Boris Nemzow auf dem Friedhof die letzte Ehre erweisen zu wollen. An der Beerdigung Nemzows, einem der profiliertesten Regierungskritiker, hatte Nawalny wegen seiner Inhaftierung nicht teilnehmen dürfen.

Die jüngste Haftstrafe Nawalnys hatte ein Gericht damit begründet, dass der Anwalt und Blogger in einer U-Bahnstation in der Hauptstadt Flugblätter mit dem Aufruf zu einer Kundgebung verteilt hatte. Wegen der Ermordung Nemzows am vergangenen Freitag war die für den 1. März geplante Demonstration abgesagt worden. Stattdessen fand ein Trauermarsch für Nemzow statt.

Nawalny hatte 2011 die Massenproteste in Moskau und St. Petersburg gegen Putin mit angeführt, die sich gegen Korruption in der Regierung richteten. Im vergangenen Jahr war er zudem als Bürgermeisterkandidat in Moskau angetreten und hatte als Zweiter mit 27 Prozent der Stimmen überraschend gut abgeschnitten.

Nawalny steht seit Februar 2014 unter Hausarrest. Im Dezember wurde er zu dreieinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Gemeinsam mit seinem Bruder, der zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde, soll er den französischen Kosmetikkonzern Yves Rocher um umgerechnet knapp eine halbe Million Euro betrogen haben. Obwohl Yves Rocher den Vorwurf zurückgenommen hatte, sprach das Gericht die Brüder schuldig.