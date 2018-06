Nach der Präsidentenwahl in Nigeria liegt der muslimische Oppositionskandidat Muhammadu Buhari ersten Auszählungsergebnissen zufolge knapp in Führung. Nach Auszählung von 30 der 36 Bundesstaaten lag der Herausforderer und ehemalige Militärmachthaber Buhari mit 12,9 Millionen Stimmen leicht vor Amtsinhaber Goodluck Jonathan, der 10,2 Millionen erhielt. Weitere Ergebnisse sollen am Dienstag veröffentlicht werden.



Die Lage könnte sich noch ändern, da eine Hochburg des christlichen Präsidenten Jonathan im Süden des Landes noch nicht ausgezählt wurde. Der Muslim Buhari hat seine Anhänger vor allem im Norden der größten Volkswirtschaft Afrikas.



Sollte der 72 Jahre alte frühere Militärdiktator Buhari den 57 Jahre alten Jonathan ablösen, wäre es der erste Wahlsieg der Opposition seit der Rückkehr des westafrikanischen Landes zur Demokratie im Jahr 1999. Rund 70 Millionen Wahlberechtigte waren in Afrikas bevölkerungsreichstem Land am Samstag zur Abstimmung aufgerufen.

Manipulationsvorwürfe

Die Wahl verlief nach Ansicht verschiedener Beobachter im Großen und Ganzen ordnungsgemäß. Die renommierte Organisation Nigeria Civil Society Situation Room teilte jedoch mit, es gebe aus mehreren Bundesstaaten besorgniserregende Berichte über Manipulationen und den Einsatz von Sicherheitskräften zur Beeinflussung von Auszählungen.

Auch US-Außenminister John Kerry warnte in einer Stellungnahme vor "vorsätzlicher politischer Einmischung". In einigen Landesteilen, vor allem im Süden, kam es zu Protesten gegen den Ablauf der Wahl. Im Bundesstaat Rivers setzte die Polizei Tränengas gegen Demonstranten ein, die gegen angebliche Wahlmanipulationen protestierten.

"Ich weise den Vorwurf zurück, dass wir uns in die Arbeit der Wahlkommission Inec einmischen", sagte der Sprecher der Regierungspartei, Femi Fani-Kayode, der Deutschen Presse-Agentur. "Dafür gibt es keinen Grund. Vielleicht gelten die Vorwürfe der anderen Seite." Er forderte Kerry auf, Beweise für seine Aussagen vorzulegen.

Wahlkampfthema Terrorismus

Der Amtsinhaber und seine regierende Demokratische Volkspartei (PDP) hatten die Wähler mit der Aussicht auf Kontinuität umworben; Buhari und sein Oppositionsbündnis Partei der Fortschrittlichen (APC) versprachen die Bekämpfung der grassierenden Korruption und einen Sieg über den islamistischen Terrorismus der Boko Haram. Seit 2009 haben die sunnitischen Extremisten im Nordosten Nigerias mindestens 14.000 Menschen getötet, allein seit Jahresbeginn nach UN-Angaben 1.000 Zivilisten. Auch während der Wahl hat Boko Haram Anschläge verübt.

Um die Präsidentenwahl zu gewinnen, muss ein Kandidat neben einer absoluten Stimmenmehrheit auch mindestens 25 Prozent der Stimmen in zwei Dritteln der 36 Bundesstaaten des Landes gewinnen. Zur Wahl stehen 14 Kandidaten. Sollte keiner die nötige Mehrheit erreichen, wäre in zwei Wochen eine Stichwahl fällig. Am Samstag wurde auch ein neues Parlament gewählt.

Nigeria ist mit fast 180 Millionen Einwohnern das mit weitem Abstand bevölkerungsreichste Land Afrikas. Es ist der größte Ölexporteur des Kontinents und auch die größte Volkswirtschaft. Die Mehrheit der Nigerianer lebt jedoch immer noch in großer Armut.