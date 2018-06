US-Präsident Barack Obama hat in einem Interview die Menschenrechtslage in Russland kritisiert. Über die Ermordung des Kreml-Kritikers Boris Nemzow sagte er: "Die Tat spiegelt ein Klima innerhalb Russlands wider, in dem die Zivilgesellschaft, kritische Journalisten und Internetnutzer sich zunehmend bedroht und eingeschränkt fühlen. Es ist zunehmend so, dass die russische Öffentlichkeit sich Informationen nur durch staatlich kontrollierte Medien verschaffen kann."

Was genau in Moskau geschehen sei, könne er derzeit nicht sagen, erklärte Obama im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. "Aber ich weiß, dass die Pressefreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Informationsfreiheit und grundlegende Bürgerrechte in Russland heute einen weit schlechteren Stand haben als noch vor fünf oder zehn Jahren." Obama hatte den Oppositionellen Boris Nemzow 2009 bei einem Besuch in Moskau getroffen. Das gleiche Klima, in dem der Mord geschehen sei, ermögliche Russland auch sein aggressives Vorgehen gegen die Ukraine, sagte der US-Präsident.

Zuvor hatte Obama bereits eine umfassende Untersuchung der Tat verlangt. Der 55-jährige Nemzow war ein Gegner von Präsident Wladimir Putin und zählte zu den prominentesten Anführern der zerstrittenen Opposition in Russland.