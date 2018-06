Ein führender russischer Menschenrechtsbeauftragter hat den Verdacht geäußert, dass der Hauptbeschuldigte im Fall Nemzow bei seinen Vernehmungen gefoltert wurde. "Es gibt Grund zu der Annahme, dass Saur D. unter Folter gestanden hat", sagte Andrej Babuschkin, Mitglied der russischen Menschenrechtskommission.

Babuschkin hatte D. zusammen mit einer Journalistin am Dienstag in seiner Gefängniszelle besucht. Der Tschetschene weise "zahlreiche Verletzungen" am Körper auf, sagte der Menschenrechtler. So habe er Wunden an den Beinen, den Zehen und von den Handschellen an den Handgelenken, zitierte die französische Zeitung Le Monde Babuschkin. D. habe gesagt, dass er nach seiner Festnahme zwei Tage in Handschellen und mit einem Stoffsack über dem Kopf habe verbringen müssen.

D. habe weiter angegeben, zusammen mit einem früheren Kollegen in der Kaukasus-Republik Inguschetien festgenommen worden zu sein. Die Ermittler hätten ihm die Freilassung seines Freundes versprochen, wenn er gestehe. "Ich habe eingewilligt. Ich dachte, ich würde ihn retten und sie würden mich lebend nach Moskau bringen. Ich dachte, sie würden mich nach Moskau bringen und ich wäre imstande, dem Gericht die volle Wahrheit zu sagen", zitierte Babuschkin aus dem Gespräch mit dem Häftling.

Das einflussreiche russische Ermittlungskomitee verurteilte Babuschkins Äußerungen als Gesetzesverstoß und kündigte an, ihn und seine Begleiterin wegen einer möglichen "Einmischung in eine Strafsache" vernehmen zu wollen. Es werde ermittelt, um ihre Motive zu klären, teilte das Komitee mit.

Der Gefangene D. wird verdächtigt, den Putin-Kritiker Boris Nemzow erschossen zu haben. Der war am 27. Februar auf einer Brücke vor den Mauern des Kreml im Zentrum Moskaus getötet worden. Die Ermordung des Regierungsgegners löste in Russland und weltweit Bestürzung aus. Der frühere Vizeministerpräsident war einer der prominentesten Widersacher von Präsident Wladimir Putin und ein Kritiker der russischen Ukraine-Politik.

Die russischen Behörden hatten am Wochenende fünf Verdächtige festgenommen. Der Tschetschene D. gestand nach Justizangaben eine Beteiligung an der Tat. Er und ein weiterer Tschetschene wurden wegen Mordes angeklagt und ebenso wie die drei weiteren Verdächtigen in Untersuchungshaft genommen. Kritiker, etwa der Kreml-Experte Juri Felschtinsky, vermuten dagegen die Verantwortlichen im Umfeld der russischen Regierung.