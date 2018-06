Russland unterstützt die Separatisten im Osten der Ukraine nach Einschätzung des US-Militärs mit etwa 12.000 Soldaten. Es handle sich um eine Mischung aus Militärberatern, Bedienpersonal für Waffen und Kampftruppen, sagte der Kommandeur der US-Heerestruppen in Europa, General Ben Hodges. Hinzu kämen rund 29.000 russische Soldaten, die auf der besetzten Krim stationiert seien. Nach den alten Verträgen dürfe Russland dorthin nur bis zu 25.000 Soldaten entsenden.



Weitere 50.000 russische Soldaten sind laut Hodges direkt jenseits der ukrainischen Grenze auf eigenen Territorium stationiert. Sie seien für den Fall vorgesehen, dass die Separatisten wie schon Ende vergangenen Jahres schwere Rückschläge erlitten und die ukrainische Armee die Oberhand gewinne.



Darüber hinaus gebe es weitere Hinweise auf ein unmittelbares Eingreifen der Russen in die Vorgänge in der Ostukraine. So seien zwei zivile Drohnen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im Osten der Ukraine durch elektronische Manipulation vom Himmel geholt worden. "Das funktioniert nicht mit Ausrüstung, die man im Keller zusammenbastelt", sagte Hodges. "Über diese Fähigkeit zur elektronischen Kriegsführung verfügen nur moderne Armeen."



Auch die von den Separatisten genutzte große Anzahl von schweren Waffen sei ein Indiz. Dabei handle es sich nur zu einem kleinen Teil um Gerät, das vom ukrainischen Militär erobert wurde, sagte Hodges.



Die Ukraine, die EU und die USA werfen Russland seit Beginn des Konflikts vor, die Separatisten mit Soldaten und Ausrüstung zu unterstützen. Zuletzt hatte auch die Nato erklärt, sie hätte ausreichend Informationen darüber, dass Russland die Separatisten auch mit schweren Waffen versorge.