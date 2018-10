Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat die Lage im Konfliktgebiet Donbass als verbessert bezeichnet. Seit mehreren Tagen sei in der umkämpften Region kein ukrainischer Soldat getötet worden, sagte das Staatsoberhaupt in einem TV-Interview. "Dies ist ein klarer Hinweis auf eine allmähliche Deeskalation."

Gleichzeitig warnte er die prorussischen Separatisten aber vor "neuen Aggressionen". Er sei sicher, dass der Westen bei einem weiteren Angriff auf die Souveränität des Landes nicht zögern und Waffen an Kiew liefern werde, sagte Poroschenko. Die Ukraine habe bereits mit elf EU-Mitgliedern Kaufverträge für Kriegsgerät unterschrieben, sagte Poroschenko, ohne die Länder zu nennen. Die Entscheidung der USA, Drohnen und gepanzerte Fahrzeuge zu liefern, nannte er "richtungsweisend".

Die Aufständischen in der Ostukraine warfen den Regierungseinheiten unterdessen Verstöße gegen die Feuerpause vor. Die Armee habe innerhalb von 24 Stunden drei Kämpfer getötet. Trotz der andauernden Spannungen sei ein Gespräch der Kontaktgruppe aus Vertretern Russlands, der Ukraine, der Aufständischen und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) allerdings konstruktiv verlaufen, sagte Separatistensprecher Denis Puschilin.

Feuerpause "unter allen Umständen" einhalten

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte in einem Telefonat mit seinem deutschen Kollegen Frank-Walter Steinmeier, die Feuerpause in der Ostukraine müsse "unter allen Umständen" eingehalten werden.



In dem bewaffneten Konflikt zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen in der Ostukraine wurden nach Angaben der UN seit dem Frühjahr 2014 bereits mehr als 6.000 Menschen getötet. Am 12. Februar unterzeichneten beide Seiten in Minsk unter internationaler Vermittlung einen Friedensfahrplan.



Die vereinbarte Waffenruhe wurde seitdem jedoch immer wieder gebrochen und der Abzug schwerer Waffen ging nur schleppend voran. Anfang der Woche bestätigte Poroschenko, dass beide Konfliktparteien den Großteil ihrer schweren Waffen von der Front zurückgezogen haben.