US-Präsident Barack Obama hat seiner ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton in der Affäre um ihre E-Mail-Nutzung vorsichtig den Rücken gestärkt. Er sei froh, dass Clinton die Offenlegung aller E-Mails in dienstlichen Angelegenheiten angekündigt habe, sagte Obama in einem CBS-Interview, das in der Sendung Face of the Nation ausgestrahlt werden sollte. Seine Regierung setze auf Transparenz, "deshalb werden auch alle meine E-Mails und alle auf meinem Blackberry gespeicherten Informationen archiviert und zugänglich gemacht".

Obama verteidigte zugleich Clinton gegen Kritik, sie sei unangemessen vorgegangen: Sie sei und bleibe eine "herausragende Dienerin der Öffentlichkeit. Sie war eine großartige Außenministerin", sagte er. Der US-Präsident sagte außerdem, er habe erstmals durch Medienberichte etwas von der E-Mail-Affäre seiner potenziellen Nachfolgerin mitbekommen.



Clinton gilt als Favoritin bei den Demokraten für eine Präsidentschaftskandidatur, auch wenn sie ihr Interesse an der Nominierung öffentlich noch nicht erklärt hat. Sie war in die Kritik geraten, weil sie offenbar sämtliche Kommunikation als Außenministerin über ihr privates E-Mail-Konto abwickelte. Laut einem Bericht der New York Times besaß sie während ihrer vierjährigen Amtszeit als Außenministerin keine offizielle E-Mail-Adresse der Regierung. Mitarbeiter hätten die Mails ihrer Privatadresse zudem nicht auf den Ministeriumsservern gesichert. Das hatte Fragen aufgeworfen, ob alle dienstlichen Mails wie vorgeschrieben archiviert worden waren. Dies ist notwendig, um etwa dem Kongress Mails für mögliche Ermittlungen und Rechtsstreitigkeiten zur Verfügung stellen zu können.

Clinton hat nun angekündigt, die Mails öffentlich zu machen, dies dauere aber wegen der Menge an Korrespondenz seine Zeit. Die Republikaner drohten mit rechtlichen Schritten gegen die Ex-Außenministerin. Der Ausschuss zur Kontrolle der Regierung soll nun mögliches Fehlverhalten prüfen.



Hintergrund der Ermittlungen ist die Rolle der Außenministerin nach dem tödlichen Angriff auf die US-Vertretung im libyschen Bengasi 2012, an der Republikaner seit Längerem Kritik üben.